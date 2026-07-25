Checo Pérez se sincera y reacciona a la temporada de Cadillac en F1: “decepcionante”

El piloto mexicano Sergio Checo Pérez sigue batallando con el coche de Cadillac en la Fórmula 1 (F1) y en el Gran Premio de Hungría no será la excepción, pues saldrá desde la posición 22. Antes de tomar la pista, el tapatío calificó como decepcionante lo que va de la campaña.

“Estoy decepcionado”, comentó Pérez, quien habló sobre el rendimiento del MAC-26, el cual le ha dejado sensaciones complicadas en la frenada.

Gran carrera hoy y una de nuestras mejores hasta ahora. Gran ritmo después de solucionar los problemas de la clasificación. ¡Ahora todo el apoyo para México esta noche! 🇲🇽💪 ¡Vamos! pic.twitter.com/xAGKJlhT4w — Sergio Pérez (@SChecoPerez) July 5, 2026

“Después de eso, las sensaciones con el auto fueron bastante extrañas. Lo que más me preocupa ahora es entender qué está pasando de cara a mañana, porque ese es el verdadero problema. En un circuito como este, si el auto está fuera de balance, el costo en rendimiento puede ser enorme”, indicó el nacido en Guadalajara.

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Checo Pérez saldrá en la posición 22 del Gran Premio de Hungría de F1. El de Cadillac está en el fondo de la parrilla de salida y su compañero de equipo, Valtterri Bottas, es 21. Ambos iniciarán con todos los pilotos delante de ellos.

“Sí, fue bastante complicado. Creo que todo se hizo de forma muy apresurada. Tuvimos que cambiar la caja de cambios y tenemos la sensación de que algo salió mal, especialmente en alta velocidad el auto no está en ningún lado, desliza muchísimo”, dijo.

Venezuela, nuestros corazones están con ustedes.



Thinking of everyone in Venezuela. Stay strong.



💛💙❤️ pic.twitter.com/VRI7wFFMua — Sergio Pérez (@SChecoPerez) June 28, 2026

“Con suerte podremos encontrar el problema más tarde hoy y, si eso significa arrancar desde el pit-lane, estaré contento de aceptarlo, porque pasar 70 vueltas alrededor de este lugar con un auto descompensado puede ser muy complicado”.

Checo también habló sobre el rendimiento de Aston Martin, uno de los rivales directos de Cadillac y que sí ha podido mejorar su nivel, algo que no han logrado en el equipo estadounidense.

“Siempre supimos que cuando traen una actualización iban a ser muy rápidos, y lo han demostrado. Para nosotros solo es importante mantener el impulso, ser capaces de maximizar nuestros fines de semana. En este momento no estamos pudiendo hacer eso. Hay demasiados problemas alrededor y parecemos estar un poco rezagados en cuanto a maximizar nuestros rendimientos”, comentó.

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