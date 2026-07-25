Fuera de Canchas

Erling Haaland se vuelve la sensación en la boda de Gianluigi Donnarumma al liderar el remo vikingo (VIDEO)

Erling Haaland fue uno de los jugadores sensación del Mundial 2026 y el remo vikingo fue una de las mejores celebraciones del torneo

Erling Haaland lideró el remo vikingo en la boda de Gianluigi Donnarumma.
Erling Haaland lideró el remo vikingo en la boda de Gianluigi Donnarumma. Foto: Captura de Pantalla
Por:
Diego Chávez Ortiz

Erling Haaland fue uno de los jugadores sensación del Mundial 2026 y ganó miles de seguidores en redes sociales, además de que la celebración de su selección, el remo vikingo, se volvió viral y los aficionados querían hacerlo hasta fuera de los estadios.

En esta ocasión, el futbolista del Manchester City fue invitado a la boda de Gianluigi Donnarumma, su compañero de equipo, y en el festejo le pidieron que liderara el remo vikingo. En el video se puede ver que los invitados a la boda estaban sentados en el piso, mientras Erling Haaland hacía que todos remaran.

Erling Haaland llevó a Noruega hasta los cuartos de final del Mundial

Noruega llevaba desde la edición de 1998 sin asistir a la Copa del Mundo; fue hasta 2026 cuando lograron su pase de nuevo a la máxima competencia a nivel de selecciones, con Erling Haaland como su gran figura dentro del campo de juego.

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El delantero del Manchester City lideró a los vikingos a conseguir una actuación histórica dentro de la Copa del Mundo. El equipo nórdico llegó hasta los cuartos de final de la competencia, fase en la que cayeron a manos de Inglaterra por marcador de 2-1.

Aun así, Noruega se quedó como una de las mejores ocho selecciones del mundo y en la siguiente edición de la Eurocopa serán una de las escuadras favoritas para levantar el título, aunque aún deben pelear por su clasificación al torneo regional.

DCO

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