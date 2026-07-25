Erling Haaland se vuelve la sensación en la boda de Gianluigi Donnarumma al liderar el remo vikingo (VIDEO)

Erling Haaland fue uno de los jugadores sensación del Mundial 2026 y ganó miles de seguidores en redes sociales, además de que la celebración de su selección, el remo vikingo, se volvió viral y los aficionados querían hacerlo hasta fuera de los estadios.

En esta ocasión, el futbolista del Manchester City fue invitado a la boda de Gianluigi Donnarumma, su compañero de equipo, y en el festejo le pidieron que liderara el remo vikingo. En el video se puede ver que los invitados a la boda estaban sentados en el piso, mientras Erling Haaland hacía que todos remaran.

Ayer, se casó Gigio Donnarumma.



En plena boda, le pidieron a Erling Haaland que dirigiera el "Remo". Y Erling cumplió.



Celebración histórica que quedará por siempre 🫶 pic.twitter.com/RQx6xjnWjK — Juez Central (@Juezcentral) July 25, 2026

Erling Haaland llevó a Noruega hasta los cuartos de final del Mundial

Noruega llevaba desde la edición de 1998 sin asistir a la Copa del Mundo; fue hasta 2026 cuando lograron su pase de nuevo a la máxima competencia a nivel de selecciones, con Erling Haaland como su gran figura dentro del campo de juego.

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El delantero del Manchester City lideró a los vikingos a conseguir una actuación histórica dentro de la Copa del Mundo. El equipo nórdico llegó hasta los cuartos de final de la competencia, fase en la que cayeron a manos de Inglaterra por marcador de 2-1.

Aun así, Noruega se quedó como una de las mejores ocho selecciones del mundo y en la siguiente edición de la Eurocopa serán una de las escuadras favoritas para levantar el título, aunque aún deben pelear por su clasificación al torneo regional.

DCO