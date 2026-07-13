Erling Haaland sorprende en su regreso a Noruega con un mapache en sus brazos (VIDEO)

Erling Haaland fue la sensación en el Mundial 2026 dentro y fuera del campo. A pesar de que el jugador de Noruega ya volvió a su país para romper filas, el delantero del Manchester City sorprendió a todos al bajar del avión con un mapache en sus brazos, el cual lucía muy real, y hasta el futbolista publicó una foto en sus redes cargando a su nuevo amigo.

El delantero del Manchester City se llevó los reflectores en su llegada a Oslo y saludó a todos los que fueron a recibirlo con su mapache en brazos. Cabe recalcar que este souvenir lo adquirió el delantero en Estados Unidos y es un mapache con una botella de alcohol.

🚨🇳🇴 Haaland just landed in Norway… with a raccoon 😭😭😭 pic.twitter.com/dlyAjOZF5r — City Exclusives (@city_exclusives) July 13, 2026

Erling Haaland fue tendencia durante la Copa del Mundo 2026

Erling Haaland llevó a Noruega hasta los cuartos de final del Mundial 2026 y el delantero del Manchester City fue tendencia en redes sociales en los últimos días del torneo que vivió su selección en Norteamérica.

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El nombre del ariete de 25 años fue utilizado en varias campañas publicitarias, aunque su cabellera fue la que se llevó los reflectores, pues su pelo rubio también apareció en diferentes publicaciones en las que se utilizaba su nombre para realizar algunos comerciales.

Además de eso, Erling Haaland ganó miles de seguidores en sus redes sociales, desde aficionados de futbol que no lo conocían del todo hasta personas que no siguen el deporte, ya que la Copa del Mundo llama la atención de nuevos hinchas.

DCO