Sin Gilberto Mora: México anuncia lista para buscar el boleto al Mundial Sub-20 y a los Juegos Olímpicos 2028

Alex Diego eligió a los 21 futbolistas que representarán a México en el Campeonato Sub-20 de Concacaf.

La Selección Mexicana Sub-20 ya tiene lista su convocatoria para disputar el Campeonato de la Concacaf 2026, torneo que otorgará boletos al Mundial Sub-20 de Azerbaiyán y Uzbekistán 2027 y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Sin embargo, una de las principales noticias es la ausencia de Gilberto Mora, joven mediocampista que brilló con la Selección Mexicana mayor durante el Mundial 2026, donde se consolidó como una de las grandes revelaciones del torneo.

El director técnico Alex Diego encabezará un plantel conformado por jóvenes promesas de la Liga MX y del extranjero, con la misión de colocar nuevamente a México entre las mejores selecciones juveniles del continente.

La competencia se disputará del 24 de julio al 9 de agosto entre Puebla y la Ciudad de México, donde las cuatro selecciones semifinalistas obtendrán automáticamente su clasificación al Mundial Sub-20, mientras que el campeón asegurará también su presencia en la justa olímpica de 2028.

Chivas lidera la convocatoria

Dentro de la convocatoria destaca la presencia de nueve jugadores de Guadalajara, convirtiéndose en el club que más futbolistas aporta al representativo nacional.

La lista también incluye elementos de Santos, FC Juárez, Tigres, Pachuca, Atlas, Monterrey, Atlante, Atlético de San Luis e incluso al delantero Diego Reyes, quien milita en Flamengo.

Entre los convocados aparecen nombres como Hugo Camberos, Henrique Simeone, Diego Ramírez, Aldahir Valenzuela, Luis Gamboa y Cristo Navarrete, quienes buscarán consolidarse como parte de la nueva generación del futbol mexicano.

Así será el camino en el Premundial

El Tricolor Sub-20 quedó ubicado en el Grupo B, donde enfrentará a Antigua y Barbuda, Costa Rica y Guatemala, todos sus partidos de la fase inicial en el Estadio Cuauhtémoc.

El calendario quedó definido de la siguiente manera:

México vs Antigua y Barbuda — 24 de julio | 17:00 horas

Costa Rica vs México — 27 de julio | 20:00 horas

México vs Guatemala — 30 de julio | 19:00 horas

Posteriormente, los Cuartos de Final se disputarán el 4 y 5 de agosto en Puebla, mientras que las Semifinales y la Final tendrán como sede el Estadio Banorte de la Ciudad de México.

Con esta convocatoria, México Sub-20 iniciará un nuevo intento por regresar a una Copa del Mundo juvenil y, al mismo tiempo, buscar el título de Concacaf que le permita representar a la región en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

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