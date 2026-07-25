Estos son los medallistas olímpicos que participarán en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 arrancaron oficialmente el pasado 25 de julio con la inauguración en el Estadio Olímpico Félix Sánchez. La edición del evento regional tendrá la participación de varios medallistas olímpicos.
El certamen que se está llevando a cabo este verano también servirá para la preparación de los atletas de cara a los Juegos Panamericanos y los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028. Algunos de los medallistas olímpicos mexicanos que llaman la atención son Osmar Olvera, Juan Celaya y Alejandra Valencia.
Estos son los medallistas olímpicos que participaran en los Juegos Centroamericanos y del Caribe
La ciudad de Santo Domingo recibió a diferentes personalidades del deporte y a algunos medallistas olímpicos que buscarán sumar más medallas a su vitrina personal, además de prepararse de cara a la próxima edición de la justa veraniega.
¿Dónde ver GRATIS y EN VIVO a Isaac del Toro en la última etapa del Tour de Francia 2026?
México
- Osmar Olvera - Clavados
- Juan Celaya - Clavados
- Alejandra Valencia - Tiro con Arco
- Angela Ruiz - Tiro con Arco
- Ana Pau Vázquez - Tiro con Arco
- Prisca Awiti - Judo
Cuba
- Yusneylys Guzmán - Lucha
- Luis Orta - Lucha
- Gabriel Rosillo - Lucha
- Yarisleidis Cirilo - Canotaje
- Milaimys Marín - Lucha
República Dominicana
- Marileydi Paulino - Atletismo
- Junior Alcántara - Boxeo
- Cristian Pinales - Boxeo
Guatemala
- Adriana Ruano - Tiro
- Jean Pierre Brol - Tiro
Colombia
- Angel Barajas - Gimnasia Artística
- Yeison López - Halterofilia
- Mari Sánchez - Halterofilia
Aunque estos son los atletas que ya saben lo que es ganar una medalla olímpica, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe se pueden dar a conocer a nuevas estrellas del deporte mundial que peleen por una presea en Los Ángeles 2028.
DCO