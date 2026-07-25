Juegos Centroamericanos y del Caribe

Estos son los medallistas olímpicos que participarán en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe arrancaron con la participación de diferentes deportistas que han tocado la gloria en los Juegos Olímpicos

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe reciben a varios medallistas olímpicos.
Los Juegos Centroamericanos y del Caribe reciben a varios medallistas olímpicos. Foto: X @COM_Mexico
Por:
Diego Chávez Ortiz

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 arrancaron oficialmente el pasado 25 de julio con la inauguración en el Estadio Olímpico Félix Sánchez. La edición del evento regional tendrá la participación de varios medallistas olímpicos.

El certamen que se está llevando a cabo este verano también servirá para la preparación de los atletas de cara a los Juegos Panamericanos y los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028. Algunos de los medallistas olímpicos mexicanos que llaman la atención son Osmar Olvera, Juan Celaya y Alejandra Valencia.

Estos son los medallistas olímpicos que participaran en los Juegos Centroamericanos y del Caribe

La ciudad de Santo Domingo recibió a diferentes personalidades del deporte y a algunos medallistas olímpicos que buscarán sumar más medallas a su vitrina personal, además de prepararse de cara a la próxima edición de la justa veraniega.

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México

  • Osmar Olvera - Clavados
  • Juan Celaya - Clavados
  • Alejandra Valencia - Tiro con Arco
  • Angela Ruiz - Tiro con Arco
  • Ana Pau Vázquez - Tiro con Arco
  • Prisca Awiti - Judo

Cuba

  • Yusneylys Guzmán - Lucha
  • Luis Orta - Lucha
  • Gabriel Rosillo - Lucha
  • Yarisleidis Cirilo - Canotaje
  • Milaimys Marín - Lucha

República Dominicana

  • Marileydi Paulino - Atletismo
  • Junior Alcántara - Boxeo
  • Cristian Pinales - Boxeo

Guatemala

  • Adriana Ruano - Tiro
  • Jean Pierre Brol - Tiro

Colombia

  • Angel Barajas - Gimnasia Artística
  • Yeison López - Halterofilia
  • Mari Sánchez - Halterofilia

Aunque estos son los atletas que ya saben lo que es ganar una medalla olímpica, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe se pueden dar a conocer a nuevas estrellas del deporte mundial que peleen por una presea en Los Ángeles 2028.

DCO

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