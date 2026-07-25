Estos son los medallistas olímpicos que participarán en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 arrancaron oficialmente el pasado 25 de julio con la inauguración en el Estadio Olímpico Félix Sánchez. La edición del evento regional tendrá la participación de varios medallistas olímpicos.

El certamen que se está llevando a cabo este verano también servirá para la preparación de los atletas de cara a los Juegos Panamericanos y los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028. Algunos de los medallistas olímpicos mexicanos que llaman la atención son Osmar Olvera, Juan Celaya y Alejandra Valencia.

México abre los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 reafirmándose como la nación más ganadora de la historia.

Los olímpicos Gabriela Rodríguez y Juan Celaya hicieron vibrar el Félix Sánchez al frente de nuestra delegación. ¡Vamos con todo! 🇲🇽✨ pic.twitter.com/xSISNtsF5l — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) July 25, 2026

Estos son los medallistas olímpicos que participaran en los Juegos Centroamericanos y del Caribe

La ciudad de Santo Domingo recibió a diferentes personalidades del deporte y a algunos medallistas olímpicos que buscarán sumar más medallas a su vitrina personal, además de prepararse de cara a la próxima edición de la justa veraniega.

México

Osmar Olvera - Clavados

Juan Celaya - Clavados

Alejandra Valencia - Tiro con Arco

Angela Ruiz - Tiro con Arco

Ana Pau Vázquez - Tiro con Arco

Prisca Awiti - Judo

Cuba

Yusneylys Guzmán - Lucha

Luis Orta - Lucha

Gabriel Rosillo - Lucha

Yarisleidis Cirilo - Canotaje

Milaimys Marín - Lucha

República Dominicana

Marileydi Paulino - Atletismo

Junior Alcántara - Boxeo

Cristian Pinales - Boxeo

Guatemala

Adriana Ruano - Tiro

Jean Pierre Brol - Tiro

Colombia

Angel Barajas - Gimnasia Artística

Yeison López - Halterofilia

Mari Sánchez - Halterofilia

Aunque estos son los atletas que ya saben lo que es ganar una medalla olímpica, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe se pueden dar a conocer a nuevas estrellas del deporte mundial que peleen por una presea en Los Ángeles 2028.

DCO