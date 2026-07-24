México recibe reconocimiento en Santo Domingo por ser el primer país en albergar los Juegos Centroamericanos y del Caribe

México fue el primer anfitrión de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

México ya se encuentra en la ciudad de Santo Domingo para disputar los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, pero antes de la inauguración y que arranque la actividad de la mayoría de la delegación azteca, Rommel Pacheco, titular de la Conade, y Mary José Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano, recibieron un reconocimiento a nombre de todo el país.

Este año, los Juegos Centroamericanos y del Caribe cumplen 100 años de historia, convirtiéndose en el evento deportivo más longevo de la región y que, a través de las 24 ediciones pasadas, solo dos países han quedado en lo más alto del medallero: México y Cuba.

¡Hace 100 años, México hizo historia! 🇲🇽



Hoy, en Santo Domingo 2026, recibimos con orgullo este reconocimiento por haber sido el primer país en organizar los Juegos Centroamericanos y del Caribe.



Un legado que sigue inspirando al deporte de nuestra región. #SantoDomingo2026… pic.twitter.com/b0ZSNb8Y1l — Rommel Pacheco (@Rommel_Pacheco) July 24, 2026

¿Por qué México recibió un reconocimiento en los Juegos Centroamericanos y del Caribe?

Rommel Pacheco y Mary José Alcalá recibieron un reconocimiento para México, porque fue el primer país en albergar los Juegos Centroamericanos y del Caribe hace 100 años en la Ciudad de México en 1926.

La competencia de la región ha crecido exponencialmente a través de los años; en la primera edición en México solo participaron tres países, existieron siete deportes y únicamente 269 deportistas disputaron el evento en la capital de nuestro país.

México ha sido anfitrión de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en cuatro ocasiones, tres en la Ciudad de México y una vez en Veracruz; la última fue en el año 2014, cuando el puerto de Veracruz recibió a 31 países y 5 mil 72 atletas.

México abre los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 reafirmándose como la nación más ganadora de la historia.

Los olímpicos Gabriela Rodríguez y Juan Celaya hicieron vibrar el Félix Sánchez al frente de nuestra delegación. ¡Vamos con todo! 🇲🇽✨ pic.twitter.com/xSISNtsF5l — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) July 25, 2026

México asiste a los Juegos Centroamericanos y del Caribe con más de 600 atletas

México se presenta en los Juegos Centroamericanos y del Caribe como una de las delegaciones más grandes del evento y con altas probabilidades de quedarse con el primer lugar del medallero después de las dos semanas de actividad.

Con un total de 646 atletas (332 hombres y 314 mujeres), México se consolida como la comitiva más numerosa de la justa, la cual reunirá a 6,200 deportistas de 37 naciones.

Como el único país fundador en 1926 que ha asistido a todas las ediciones, el objetivo de la delegación azteca será defender el liderato del medallero obtenido en San Salvador 2023 y superar la histórica cifra de las 4,500 medallas totales.

DCO