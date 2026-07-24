Mineros y Correcaminos protestan por la desaparición del ascenso; así se vivió el tenso momento (VIDEO)

Antes de que arrancara el torneo Apertura 2026, la Federación Mexicana de Futbol dio a conocer el reglamento en el que venía estipulada la desaparición del ascenso y descenso en el balompié azteca de forma definitiva. Por la misma razón, dos equipos de la Liga de Expansión realizaron una protesta durante un partido de la actual temporada.

Mineros de Zacatecas y Correcaminos fueron los dos clubes que en pleno campo de juego y tras el silbatazo inicial, solo empezaron a pasear el balón y todos los jugadores se quedaron parados, dejando impresionados a los comentaristas y la afición que se hizo presente.

Esto sucedió en el @MinerosFc 🆚 @CFCorrecaminos



Nos tocó narrarlo al momento, sinceramente no lo esperaba.



Los jugadores quieren ascenso. pic.twitter.com/1roDtTY4rL — Cántalo Camacho (@CantaloCamacho) July 25, 2026

Los equipos de la Liga de Expansión protestaron dentro y fuera del campo

En cuanto se comenzó a divulgar la noticia sobre la desaparición del ascenso y descenso en el futbol mexicano y que la única manera de llegar a la primera división del futbol azteca era comprando una plaza en la Liga MX. Los equipos de la Liga de Expansión comenzaron a protestar dentro y fuera del campo.

Lo primero que hicieron fue publicar comunicados en sus redes sociales para informar a su afición y a la FMF que no se quedarán callados en torno a esta problemática. Lamentablemente, le quita competitividad a todas las ligas de México al no tener que pelear por ascender o descender.

Después de eso. Se dio la protesta de Correcaminos y Mineros de Zacatecas dentro del campo, quedándose parados sin pelear por el balón durante un minuto; aunque será un tema complicado de tratar, la misión de los clubes de segunda división es que el ascenso vuelva a ser instaurado en el futbol mexicano.

DCO