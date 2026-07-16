¿Adiós al ascenso y descenso? La Liga MX ya tomó una decisión oficial

La Liga MX confirmó oficialmente la desaparición del ascenso y descenso en el futbol mexicano. A unas horas del inicio del Apertura 2026, la competencia publicó su nuevo reglamento, donde establece que durante la temporada 2026-2027 no existirá ningún movimiento deportivo entre la Primera División y la Liga de Expansión MX.

Aunque el ascenso y descenso permanecían suspendidos desde 2020, esta es la primera ocasión en la que el reglamento elimina por completo cualquier referencia a la posibilidad de que un club pueda subir o bajar de categoría.

El reglamento ya lo hace oficial

Dentro del Capítulo V: Competencia, en el apartado correspondiente a la Tabla de Cociente, la Liga MX informa que la decisión fue tomada por el Comité Ejecutivo de la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

El documento señala que, a partir de la temporada 2026-2027, ningún club de la Liga MX podrá descender a la Liga de Expansión, mientras que los equipos de la categoría de plata tampoco tendrán la posibilidad de ascender deportivamente.

Con ello desaparece incluso la opción de que los clubes de Expansión obtengan una certificación para aspirar a subir de categoría, como ocurría en reglamentos anteriores.

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La tabla de cociente seguirá existiendo

Pese a la eliminación del ascenso y descenso, la tabla de cociente permanecerá vigente.

Sin embargo, su función cambiará completamente, ya que únicamente servirá para efectos estadísticos. También desaparecen las multas económicas que durante los últimos años recibían los tres clubes con peor porcentaje de puntos.

La clasificación continuará calculándose con base en los últimos seis torneos disputados, aunque ya no tendrá consecuencias deportivas ni financieras.

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Una medida que ya se aplicaba desde 2020

El ascenso y descenso dejó de aplicarse desde 2020 como consecuencia de la reestructuración del futbol mexicano durante la pandemia por COVID-19.

Desde entonces, ningún equipo de la Liga de Expansión MX pudo obtener un lugar en la Primera División mediante resultados deportivos.

El caso más reciente fue el del Atlante, club que regresó a la Liga MX al adquirir la franquicia del desaparecido Mazatlán FC, pero no mediante el mecanismo tradicional de ascenso.

Con la publicación del nuevo reglamento, la Liga MX deja atrás cualquier posibilidad reglamentaria de recuperar el ascenso y descenso en el corto plazo, consolidando un modelo cerrado para la temporada 2026-2027.

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