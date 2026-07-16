Alex Aguinaga, analista de FOX en el programa Cuadro Titular, espera un Necaxa con el que sentirse identificado

Regresa la actividad de la Liga MX y el Torneo Apertura 2026 arranca con un juego cargado de historia, pero que dejó sus mejores momentos en el pasado. Atlante y Necaxa se miden en la fecha inicial del certamen en un cotejo considerado como el primer clásico del futbol mexicano. Muchos jugadores pudieron experimentar esta rivalidad, pero pocos como Alex Aguinaga.

El exfutbolista, y ahora analista de FOX en Cuadra Titular, formó parte de la mejor época del Necaxa y en charla exclusiva con La Razón, la leyenda ecuatoriana habló sobre lo que representa el regreso del “Padre de Todos los Clásicos” a la Liga MX, pero en especial espera que los Rayos puedan tener un equipo competitivo para que los fans se puedan sentir identificados.

“Hay que revivir el clásico ante Atlante”, Alex Aguinaga

“Es una una rivalidad de muchos años. Necaxa y Atlante se encontraron muchas veces. Cuando llegas a Necaxa te hablan de de que es un clásico (jugar ante Atlante) y que no debes perder. Ya después se hizo un clásico con el América para nosotros. Pero ahora se trata de revivir lo que es el clásico ante Atlante”, dijo Aguinaga.

Alex Aguinaga en los 90’s era la gran estrella del Necaxa, uno de los jugadores que llevó al equipo a conquistar varios títulos, pero en especial, a quedarse en la memoria de los aficionados del futbol mexicano. El exjugador considera que uno de los puntos a mejorar es la consistencia en el plantel, para que la gente se sienta identificada con lo que ve en el campo.

“Entendiendo también la parte del negocio, que si hay un jugador de la calida de Agustín Palavecino o José Paradela y que hay que venderlo, entendemos esa situación, pero siempre hay que buscar tener una base de jugadores que le permita al aficionado sentirse identificado con este Necaxa”, comentó. “Entonces, es lo que como aficionados pedimos, pero también entendemos que sigue siendo esto un negocio”.

Necaxa, para Aguinaga, necesita crear una base importante de jugadores para competir y sostener el proyecto, a pesar de las salidas que puedan tener, pues el “movimiento de jugadores te da frescura, pero mantener una base”. Si algo pudiera decirle a los futbolistas que llegan al equipo: “Que nos tocó a nosotros disfrutarlo con todo y que el jugador que llegue al Necaxa se se sienta comprometido a dar el máximo”.

Sobre lo que espera de los equipos y de los Rayos en ese torneo, el analista de FOX comentó que primero quiere verlos jugar, porque “una cosa es el armado del equipo y otra cosa es lo que va a suceder en la cancha. Entonces quiero verlos”. Sin embargo, reveló que hay escuadras que se colocan encima de otras por lo hecho recientemente

“Cruz Azul tiene la posibilidad de ser bicampeón. Toluca siempre está armado. Vas a tener algunos equipos que tienen que trabajar para llegar muy bien a la final. Y otros equipos tienen que trabajar para para llegar al máximo nivel y poder ser equipos competitivos”, indicó.

aar