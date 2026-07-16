Aficionados argentinos escupen y pisotean bandera inglesa tras eliminar a Inglaterra del Mundial 2026 (VIDEO)

La euforia por el pase a la final terminó generando críticas hacia algunos seguidores de La Albiceleste por su manera de festejar tras la victoria sobre Inglaterra.

La clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026 quedó marcada por la polémica luego de que un grupo de aficionados fuera captado escupiendo y pisoteando una bandera de Inglaterra durante los festejos por la victoria 2-1 sobre los Three Lions en las semifinales.

Las imágenes fueron grabadas en Times Square, Nueva York, donde cientos de seguidores albicelestes celebraban el pase del equipo dirigido por Lionel Scaloni. En el video se observa cómo un aficionado coloca una bandera inglesa sobre el pavimento, la escupe y posteriormente decenas de personas comienzan a pisotearla mientras entonan cánticos.

EL POGO ARRIBA DE LA BANDERA INGLESA.



ASÍ SE FESTEJÓ EN TIMES SQUARE. 🤯🇦🇷 pic.twitter.com/T4SdXRv8Hb — Sudanalytics (@sudanalytics_) July 16, 2026

El video genera críticas y divide opiniones

El material se viralizó rápidamente en redes sociales y provocó una fuerte discusión entre aficionados de distintas partes del mundo. Mientras algunos defendieron la intensidad de la histórica rivalidad entre ambas selecciones, otros calificaron la escena como una falta de respeto que rebasa los límites de una celebración deportiva.

La rivalidad entre Argentina e Inglaterra mantiene un componente histórico que va más allá del futbol debido al conflicto por las Islas Malvinas, situación que suele reaparecer cada vez que ambas selecciones se enfrentan en competencias internacionales.

También hubo polémica con los jugadores argentinos

La controversia no quedó únicamente en las tribunas. Al finalizar el encuentro disputado en Atlanta, varios futbolistas argentinos posaron con un cartel que decía “Las Malvinas son argentinas”, gesto que también generó debate al tratarse de un mensaje con tintes políticos durante un torneo organizado por la FIFA.

Jogadores argentinos mostram bandeira com a frase “As Malvinas são nossas”.



A Fifa havia proibido manifestações sobre o assunto no jogo de hoje. pic.twitter.com/grtQvYPkpS — Pedro Ramiro (@_pedroramiro) July 15, 2026

Hasta el momento, la FIFA no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre ninguno de los dos episodios. Tampoco se ha informado sobre posibles sanciones para los aficionados involucrados o para la Selección Argentina.

Mientras tanto, la Albiceleste ya piensa en la Final del Mundial 2026, donde buscará el bicampeonato frente a España, aunque la clasificación quedó acompañada por una polémica que continúa generando reacciones en todo el mundo.

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