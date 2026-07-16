¿Lamine Yamal no juega ante Argentina? El VIDEO que preocupa a España a días de la final del Mundial

Lamine Yamal en el entrenamiento de la Selección de España

A pocos días de iniciar la gran final de la Copa del Mundo, salió a la luz un video que prende alarmas en la Selección de España, pues se ve a su gran estrella, Lamine Yamal, trabajar de manera diferente al resto de los jugadores y esto se debería a una posible lesión, además que tenía un visible vendaje de compresión en su muslo izquierdo.

El Diario AS compartió un video de su periodista, Guille Casquero, quien compartió: “Alerta Lamine. No entrena y tiene un vendaje en el muslo izquierdo”. El atacante del FC Barcelona no realizó la práctica al mismo ritmo que sus compañeros.

Este domingo 19 de julio la España de Lamine Yamal se mide a la Argentina Lionel Messi. Será el primer, y probablemente, único choque entre la leyenda del Futbol Club Barcelona y el llamado a ser su heredero.

El tema de Yamal no sería algo sin cuidado, pues el extremo de 19 años sufrió una rotura de grado 2 en el bíceps femoral de esa misma pierna a finales de abril, lo que provocó que se perdiera el cierre de la temporada con el Barcelona y que llegara con el tiempo de recuperación justo para la cita mundialista.

Por el momento no hay una postura de España sobre su jugador, pero se espera que Yamal pueda jugar en la gran final de la Copa del Mundo 2026, que representaría su segundo gran campeonato a nivel selección tras la Eurocopa 2024.

🇪🇸🚨 𝗟𝗔𝗠𝗜𝗡𝗘 𝗬𝗔𝗠𝗔𝗟 (𝟭𝟵) didn’t train today due to discomfort.



🎥 @diarioas pic.twitter.com/53MlsRT6bz — Rising Stars XI (@RisingStarXI) July 16, 2026

Así llegaron España y Argentina a la final del Mundial 2026

España se instaló en la final del Mundial 2026 con foja de seis victorias, un empate y cero derrotas. El equipo europeo tan solo ha recibo una diana, ante Bélgica en los cuartos de final.

En la fase de grupos arrancaron el certamen con un empate ante Cabo Verde 0-0, lo que generó dudas, pero una goleada a Arabia Saudita 4-0 y su victoria ante Uruguay 1-0 los puso en la siguiente ronda.

En la fase de eliminación directa superaron a Austria 3-0. En octavos vencieron a Portugal 1-0, posteriormente se impusieron a Bélgica 2-1 y en semifinales doblegaron a Francia 2-0.

Por su parte, Argentina está invicta con siete victorias, cero empates y cero derrotas. En primera ronda ganaron 3-0 a Argelia, 2-0 a Austria y 3-1 a Jordania .

En fase de eliminación directa superó a Cabo Verde 3-2, derrotó a Egipto 3-2, venció a Suiza 3-1, se impuso a Inglaterra 2-1.

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