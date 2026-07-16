¡Oficial! Atlas presenta a Jorge Sánchez como refuerzo para el Apertura 2026 de la Liga MX

Luego de un breve paso por Europa, para ganarse su lugar en la Copa del Mundo 2026, el lateral mexicano Jorge Sánchez fue presentado como nuevo refuerzo de los Rojinegros del Atlas para el Apertura 2026 de la Liga MX.

El defensor se une al Atlas tras militar en el PAOK de Grecia, equipo al que se fue para jugar unos meses y ganarse su llamado a la Selección Mexicana de Javier Aguirre para el Mundial. La jugada le salió a Sánchez, quien fue de los más constantes en la justa.

Y sí... no hay quinto malo 😉



Bienvenido a la Academia, Jorge Sánchez 🦊



Un Seleccionado Nacional se une a las filas del Zorro 🫡



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“¡Fiel! Tras defender a nuestro país en la máxima competencia del futbol mundial, el lateral mexicano Jorge Sánchez se suma a La Academia para escribir una nueva historia en La Ciudad de la Furia", dice el equipo tapatío en un comunicado.

Jorge Sánchez llega a Atlas FC tras jugar en México y Europa. El defensor arrancó su carrera en Primera División con Santos Laguna, para después ir a uno de sus primeros grandes retos; el América.

En las Águilas tuvo buenas actuaciones y se ganó su paso al Ajax, al Porto de Portugal. Regresó a México para jugar en el Cruz Azul y antes de la Copa del Mundo 2026 volvió a Europa con el PAOK de Grecia.

“A sus 28 años, llega a Atlas FC con experiencia internacional, recorrido europeo y el orgullo de haber disputado dos Copas del Mundo con la Selección Mexicana”, agregan los Zorros en su comunicado.

El palmarés de Jorge Sánchez tiene dos campeonatos de Liga MX, una Copa MX, un Campeón de Campeones, una Concacaf Champions Cup, dos Copas Oro, una Concacaf Nations League, medallista olímpico y una Copa de Portugal.

“Su llegada forma parte de la visión que hoy impulsa a Atlas FC: construir un equipo competitivo, con futbolistas de jerarquía, personalidad y mentalidad ganadora. El nuevo integrante de los Rojinegros se suma a un proyecto con rumbo claro, enfocado en devolver a Los Zorros a los primeros planos de la Liga MX”, destaca la Academia en sus redes.

“Démosle la bienvenida a Jorge, quien ahora comienza una nueva etapa: una que tendrá al Estadio Jalisco como escenario y a La Fiel como respaldo. ¡Qué bien te quedan estos colores, Jorge!“, termina el mensaje.

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