Atlas deja ir a Diego Cocca por impensable motivo a solo días de arrancar la Liga MX

El Atlas debuta el viernes en el Apertura 2026 enfrentando al León y los nuevos dueños de los Zorros no lograron llegar a un acuerdo con Diego Cocca para la continuidad del entrenador argentino en la escuadra jalisciense. Los nuevos dueños de la institución lo dieron a conocer este lunes en un comunicado en sus redes sociales.

“Atlas FC informa que, como parte del proceso de reingeniería institucional y deportiva que impulsa la nueva administración del Club, no fue posible concretar un acuerdo para la continuidad de Diego Cocca como Director Técnico del Primer Equipo”, se puede leer en el comunicado emitido por la institución.

Los números de Diego Cocca en su segunda etapa con el Atlas

Diego Cocca fue la mente maestra dentro del Atlas para conseguir el bicampeonato de la Liga MX hace algunas semanas y, tres años después de su proeza y pasar por la Selección Mexicana, el técnico argentino volvió a la Academia para una segunda etapa.

En este segundo episodio con el Atlas, Diego Cocca dirigió a los Zorros en 32 partidos, logrando 10 victorias, nueve empates y 13 derrotas, mientras que en su primer paso por el conjunto jalisciense estuvo en el banquillo en 98 encuentros, sumando 37 encuentros ganados, 25 igualdades y 36 descalabros.

El estratega sudamericano se despide del club después de quedar eliminado en los cuartos de final del Clausura 2026 a manos del Cruz Azul, una serie que fue pareja en el partido de ida, pero en la vuelta La Máquina terminó llevándose el boleto a las semifinales por marcador global de 4-2.

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¿Quién será el nuevo entrenador del Atlas para el Apertura 2026?

Después de anunciar la salida de Diego Cocca, Atlas habló en su comunicado sobre el nuevo estratega de los Zorros para la próxima campaña, aunque dejaron en claro que aún tienen que elegir entre los candidatos que tienen en la mesa.

“Como parte de esta nueva etapa institucional, Atlas FC mantiene el proceso para designar al próximo Director Técnico. La institución sostiene conversaciones avanzadas con distintos candidatos y dará a conocer la decisión correspondiente en los próximos días”, informó el Atlas.

‍DCO