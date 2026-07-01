¡Nueva era en el Atlas! Grupo PRODI es el nuevo dueño del equipo de la Liga MX

El Club Atlas de la Liga BBVA MX ha dado un giro histórico en su estructura institucional. En un evento celebrado en las instalaciones del Club Atlas Colomos, se hizo oficial la incorporación de Grupo PRODI como el nuevo propietario de la escuadra rojinegra, marcando el inicio de una etapa orientada al crecimiento deportivo, comercial y sostenible a largo plazo.

El anuncio contó con un fuerte respaldo político y deportivo, destacando la presencia de Mikel Arriola, Comisionado Presidente de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF); Pablo Lemus, Gobernador de Jalisco; así como José Miguel Bejos, presidente de Grupo PRODI, y Gerardo Casanova, CEO de PRODI Sports and Entertainment.

Inversión con confianza en el fútbol mexicano

Durante la presentación, en la que también se revelaron el plantel y la nueva indumentaria para la temporada 2026, Mikel Arriola dio la bienvenida formal a los nuevos dueños y enfatizó que esta adquisición refleja el buen momento económico y de confianza que atraviesa la industria del balompié nacional.

“Llega al futbol mexicano una familia de empresarios exitosos, que confían en su país y que han volteado a ver al deporte profesional. Entienden la esencia y la fisionomía del club”, señaló Arriola.

El directivo de la FMF también hizo hincapié en el peso histórico del Atlas, una institución con 110 años de tradición, destacada históricamente por su cantera de talento —evocando figuras como Rafael Márquez— y por su reciente éxito con el bicampeonato de la liga.

Un proyecto moderno y sostenible

Por su parte, el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, ofreció todas las facilidades gubernamentales para asegurar el éxito del nuevo proyecto en el estado.

Al asumir el control de los Zorros, José Miguel Bejos puntualizó que la decisión de invertir se debe al notable crecimiento de la Liga BBVA MX.

Asimismo, el nuevo presidente rojinegro empeñó su compromiso con los valores tradicionales y la apasionada afición del equipo, asegurando que los pilares de su gestión se centrarán en desarrollar el talento joven y edificar un club moderno, competitivo y financieramente sostenible sin perder la identidad histórica de la institución.

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