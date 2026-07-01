Inglaterra remonta y vence al Congo con doblete de Harry Kane para citarse con México en octavos de final del Mundial

Harry Kane y Jude Bellingham celebran el gol de Inglaterra ante el Congo, en los 16vos de final de la Copa del Mundo 2026

Harry Kane anotó un doblete para que Inglaterra remontara 2-1 ante el Congo y se instalara en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026, en donde enfrentarán a la Selección Mexicana el próximo domingo 5 de julio en la cancha del Estadio Azteca.

Los Leopardos empezaron ganando el partido con gol de Brian Cipenga al 7′. Pero Los Tres Leones le dieron vuelta a la pizarra gracias a Harry Kane, quien facturó al 75′ y 86′.

DR Congo Goal vs England🔥

Brian Cipenga

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿England vs DR Congo 🇨🇩#FIFAWorldCup | #ENGCOD pic.twitter.com/K0qT9YCOkY — World Watch (@world_watch20) July 1, 2026

El primer tiempo tuvo varias particularidades, pero la más sorprendente fue el tempranero gol de Brian Cipenga, quien recibió un balón filtrado dentro del área y definió con potencia al primer poste para vencer al arquero Jordan Pickford.

Ni 10 minutos habían pasado del juego cuando la favorita Inglaterra ya se encontraba en desventaja en la pizarra, un escenario que poco veían posible, pero que sin duda era el mejor para el Congo. La presión ahora era para Los Tres Leones, que tenían que anotar una diana, por lo menos para llevar el juego al alargue.

Los pupilos de Thomas Tuchel fueron superiores en la primera parte, pero no pudieron capitalizar ese dominio, además que el conjunto africano propuso un juego en donde estaban cómodos con no tener el balón y apostar por un despliegue a velocidad, buscando castigar los espacios rivales.

El reloj era el mejor aliado de Los Leopardos, cada minuto que pasaba ponía más peso sobre los hombros de Inglaterra, que seguía desperdiciando sus oportunidades frente al arco, que no fueron pocas. También el portero Lionnel Mpasi Nzau salió inspirado y estuvo atento en sus intervenciones.

Lionnel Mpasi tuvo hasta cuatro atajadas clave, dos a Jude Bellingha, una a Marcus Rashford y otra más a Harry Kane. Tres de las grandes estrellas británicas fallaron cara a cara contra el cancerbero de Le Havre, de la Ligue 1 de Francia.

En el cierre del primer tiempo la figura del arquero crecía al detener una volea furiosa de Kane. En un centro a segundo poste, el balón iba directo al delantero del Bayern Munich, quien acomodó el cuerpo y remató sin dejar caer el balón.

Inglaterra rompe la defensa del Congo

Después de tanta insistencia, El Equipo de la Rosa logró hacerle daño a la defensa africana. El delantero Anthony Gordon, quien entró de cambio al 60′ por Rashford, fue clave para su equipo.

Rice mando un centro pasado, que terminó en los pies de Gordon, quien mandó un centro bombeado que, ahora sí, Harry Kane mandó a guardar al 75′. Un cabezazo certero, pero con cierta complicidad en la marca congoleña, pues los defensores se quedaron viendo el balón, en lugar de atacarlo.

El Congo pecó de precavido, su postura tan pasiva permitió que Inglaterra empezara a trabajar sus con sus mejores jugadores, quienes tenían tiempo y espacio para pensar. Los atacantes de la Rosa no desaprovecharon más las oportunidades frente al arco.

HurriKane apareció en el momento en donde más se le necesitaba. El delantero de 32 años de edad empató el juego y logró la remontada con un golazo en los linderos del área. El exTottenham disputó su partido 118 con la Selección Inglesa y alcanzó los 84 goles. Ya era el máximo artillero histórico de Los Tres Leones.

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