América golea al Atlético de San Luis en su regreso a la Liga MX y es líder del Apertura 2026; resumen y goles

El América sigue de líder en el Apertura 2026. El conjunto de Coapa recibió en la cancha del Estadio Azteca al Atlético de San Luis para disputar su partido correspondiente de la Jornada 4 del torneo local. Este partido terminó ganando el equipo de Coapa por marcador de 3-0 con goles de Raphael Veiga, Óscar Perea y Diego Arriaga.

Guillermo Almada mandó un cuadro completamente diferente a lo que venía mostrando en sus primeros compromisos con el América, quitó a Rodolfo Cota y puso a Fernando Tapia, le dio la titularidad a Diego Arriaga, debutó en Liga MX a Óscar Perea y Emilio Lara volvió a jugar un encuentro oficial con la camiseta de las Águilas.

El marcador se abrió al minuto 26 de juego cuando Dagoberto Espinoza apareció por la banda izquierda del campo de juego. Con un pase de tres dedos, cedió la esférica en la frontal del área a Henry Martín. Sin embargo, el delantero mexicano no pudo llegar a la pelota. Raphael Veiga, de primera intención, puso la esférica al segundo poste de Andrés Sánchez para ponerle números al tablero.

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El Atlético de San Luis despertó tras la primera anotación de los azulcremas y con un remate en la frontal del área pusieron a trabajar a Fernando Tapia bajo los tres palos; la de gajos terminó impactando en el travesaño de la cabaña azulcrema y abandonando el campo de juego.

El primer tiempo terminó con un solo gol en el marcador. La parte complementaria fue totalmente para el equipo local después de la expulsión de Robson Bambu al ver su segunda tarjeta amarilla del encuentro tras cometer una falta sobre Henry Martín que se encaminaba a la portería rival.

Óscar Perea fue el encargado de marcar el segundo tanto de las Águilas y el colombiano firma su segundo gol en su tercer encuentro desde su llegada al América. El dorsal ‘22′ de los azulcremas bajo la esférica con el pecho dentro del área y con un remate de volea aumentó la ventaja para el equipo de Guillermo Almada en el compromiso.

Diego Arriaga, el cantero del América, estuvo buscando su anotación desde el inicio del encuentro y en su último tiro a portería marcó su primer tanto en primera división con las Águilas. El joven de 22 años disparó en seis ocasiones en todo el encuentro y tuvo dos tiros al marco de Andrés Sánchez.

Las Águilas y los Xolos son los únicos equipos que se mantienen invictos en el torneo local, los de Guillermo Almada llegaron a 10 unidades en el torneo nacional para mantenerse en lo más alto de la tabla general con un punto más que Monterrey y Atlas.

DCO