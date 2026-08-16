El piloto mexicano Santiago Ramos anuncia su retiro del automovilismo profesional a los 22 años de edad

Santiago Ramos ha puesto el nombre de México en alto en el automovilismo profesional compitiendo en la Fórmula 3. El piloto azteca subió al podio en diversas ocasiones en su carrera, pero una de las más importantes fue en la temporada pasada cuando ganó en Imola y meses después consiguió el doble podio con su compañero en el GP de Barcelona; sin embargo, el volante mexicano anunció su retiro del deporte profesional.

“Llevo meses pensando que debería escribir esto, pero, siendo sincero, no había tenido el valor de hacerlo. Creo que una parte de mí sentía que mientras no lo diera en voz alta, todavía no sería completamente real. Pero es una decisión que llevo conmigo desde hace ya varios meses. Hoy quiero anunciar oficialmente mi retiro como piloto profesional”, escribió Santiago Ramos en su carta.

¿Quién es Santiago Ramos, el volante mexicano que anunció su retiro profesional?

Santiago Ramos nació en Guadalajara, Jalisco, y actualmente reside en España, ha participado en diversas categorías del automovilismo profesional, pero la más importante fue en Fórmula 3 con el el Trident Motorsport.

Su carrera profesional inició en 2015, pero en ese año solo se enfocó en entrenamientos, en 2016 participó en su primera carrera en el campeonato “Night Challenge” y ganó en la categoría “Formula Mundial Junior” llevándose la victoria en las 12 carreras de la temporada.

Para 2017, Santiago Ramos tuvo su primera experiencia en el extranjero, participando en la “Fórmula Karts” y obtuvo el tercer lugar, también tuvo participación en la “SKUSA Pro Tour” en Sonoma, así como en la “SKUSA Pro Kart en Fontana”, y en “SKUSA Supernationals XXI” en Las Vegas, en donde fue el único mexicano en llegar a la final. Después de eso comenzó su crecimiento en Europa hasta llegar a la Fórmula 3.

¿Qué pilotos mexicanos han participado en la Fórmula 1?

La Fórmula 1 ha tenido la presencia de seis mexicanos en la historia de la máxima categoría del automovilismo siendo Ricardo Rodríguez el primero en hacerlo entre 1961 y 1962.

Su hermano Pedro Rodríguez fue el segundo mexicano en aparecer en el Gran Circo, participando entre 1963 y 1971. Moisés Solana estuvo de 1963 y 1968 en la Fórmula 1, mientras que Héctor Rebaque compitió en la máxima categoría del automovilismo entre 1977 y 1981.

En la era moderna de este deporte Sergio ‘Checo’ Pérez y Esteban Gutiérrez son los dos pilotos mexicanos que han participado en la Fórmula 1 y el jalisciense es el único que se mantiene en activo en el Gran Circo.

DCO