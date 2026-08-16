¡TITULAR! Luis Ángel Malagón regresa con el América y lo hace en el once inicial de las Águilas

Luis Ángel Malagón sufrió una dura lesión en el tendón de Aquiles a principios de marzo por lo que se perdió la Copa del Mundo con México y después de cinco meses el guardameta mexicano ya regresó a la actividad con el conjunto de Coapa.

El cancerbero de 29 años disputó el encuentro ante el Atlético de San Luis con la Sub-20 del América y con esa aparición pronto estará presente en la banca con el primer equipo de Coapa para volver a pelear por el puesto titular en la portería de las Águilas de Guillermo Almada.

🚨¡ÚLTIMO MOMENTO!🚨



Luis Ángel Malagón TITULAR el día de hoy con la sub-21. 🙌



Después de varios meses de ausencia, el arquero vuelve a las canchas. 🧤



¡¡QUE BUENO QUE VOLVISTE, LUIS ÁNGEL!! 🫡 pic.twitter.com/GJ6ejQ2NFy — Resaca Americanista (@ResacaAmerica) August 16, 2026

¿Cuándo fue el último partido de Luis Ángel Malagón con el América?

Una lesión en el tendón de Aquiles alejó a Luis Ángel Malagón de participar en la Copa del Mundo del 2026, un momento que venía esperando desde hace años, ya que venía siendo titular con cl equipo de Javier Aguirre.

La última vez que el portero mexicano salió al campo con las Águilas fue el 10 de marzo del 2026 cuando los azulcremas se vieron las caras con el Philadelphia Union en la Concacaf Champions Cup, encuentro que terminó ganando el América pero perdieron a Malagón en el trámite del juego.

Desde ese momento, Rodolfo Cota tomó el lugar de Luis Ángel Malagón bajo los tres palos de las Águilas y ahora el guardameta mexicano podría estar cerca de volver a la actividad con el primer equipo que dirige Guillermo Almada.

🚨🧤Luis Malagón regresa a las canchas, el arquero va de titular esta mañana con la sub21 pic.twitter.com/1X21XiBNdg — Yeudiel Pacheco (@yeudielpacheco) August 16, 2026

América cayó ante el San Luis en el regreso de Luis Ángel Malagón a la actividad

Con dos goles de Marcelo Rangel en el segundo tiempo, el Atlético de San Luis se llevó la victoria sobre el América en la Cancha 2 de Coapa, resultado negativo para las Águilas en el regreso de Luis Ángel Malagón a la actividad con los azulcremas.

El conjunto Rodrigo Méndez dejó que el portero mexicano disputará 45 minutos con la escuadra Sub-21 de las Águilas y en el medio tiempo salió de cambio para que en su lugar entrara Max Serrano, quien recibió los dos goles del Atlético de San Luis en el compromiso.

DCO