América sufre terrible baja de una de sus estrellas y puede complicar el torneo para las Águilas

El América anunció la terrible lesión de Karol Bernal, quien disputó los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 con la Selección Mexicana y sufrió una lesión parcial del ligamento cruzado posterior de la rodilla izquierda. El conjunto de Coapa tendrá que echar mano de sus demás jugadoras para cubrir el espacio de la lateral mexicana.

“El Club América informa que, derivado de un traumatismo sufrido durante su participación con la Selección Mexicana Femenil Sub-23, Karol Bernal, presenta una lesión parcial del ligamento cruzado posterior de la rodilla izquierda. El tiempo de recuperación de nuestra jugadora será de acuerdo a su evolución”, se puede leer en el comunicado.

PARTE MÉDICO



El Club América informa que, derivado de un traumatismo sufrido durante su participación con la Selección Mexicana Femenil Sub-23, Karol Bernal, presenta una lesión parcial del ligamento cruzado posterior de la rodilla izquierda.



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América sigue invicto y con nueve puntos en el Apertura 2026

El América inició el Apertura 2026 siendo el actual campeón del futbol mexicano femenil y con una marca arrolladora sobre sus primeros tres rivales en el torneo local, ya que las azulcremas llevan paso perfecto, nueve puntos de nueve posibles y tres victorias.

Las Águilas son favoritas para volver a levantar el cetro de la Liga Femenil MX, este nombre se le dio derivado al cambio de formato que tuvo el certamen local. El equipo de Ángel Villacampa venció a Santos 3-0 en su debut, paso por encima de Cruz Azul 10-0 y en la última fecha que disputaron ganaron 5-1 al Puebla en el renovado Mini Estadio de Coapa.

El próximo partido del conjunto de la capital será el 23 de agosto del 2026, cuando se enfrenten al Necaxa en la cancha del Estadio Victoria, encuentro en el que pueden ocurrir sorpresas, pero lo más probable es que las Águilas sigan acumulando goles a su cuenta.

¡Fin del partido!

Sumamos 3 puntos en CAsa . 🦅🔥 pic.twitter.com/DZb2tgkXvb — Club América Femenil (@AmericaFemenil) August 15, 2026

América es uno de los equipos más poderosos de la Liga Femenil MX

El América es uno de los equipos que más miedo da a los equipos rivales en la Liga Femenil MX, ya que tienen una de las plantillas más poderosas de la liga, con figuras como Monserrat Saldívar, Irene Guerrero y Scarlett Camberos.

Las Águilas han demostrado que no tienen piedad al momento de enfrentarse a sus rivales, ya que no importa si el marcador va 5-0, el conjunto de Ángel Villacampa sigue buscando aumentar su ventaja en el marcador.

DCO