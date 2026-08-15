Monterrey golea a Juárez y suma su tercera victoria del Apertura 2026; resumen y goles

El Monterrey se enfrentó ante el Juárez en su regreso a la Liga MX después de disputar la fase de grupos de la Leagues Cup. La Pandilla goleó 6-1 al conjunto de los Bravos en la cancha del Gigante de Acero para sumar su tercera victoria en la campaña del torneo local.

El primer gol del compromiso fue por parte de Luca Orellano al minuto 6 de tiempo corrido y después de esa anotación la fiesta del equipo de Matías Almeyda no se detuvo con su gente en las gradas.

Diego Rossi y Hugo Cuypers al 15′ y al 29′ de juego aumentaron la ventaja para la escuadra local y antes de llegar a la primera media hora del compromiso los Rayados ya tenían el tablero 3-0 a su favor.

Óscar Estupiñán puso el único gol de Juárez en el compromiso al minuto 32 de juego, pero Orbelín Pineda casi sentenció el encuentro en el tiempo de compensación de la primera parte. El tablero pudo ser más abultado de lo que terminó, ya que 10 minutos después de que inició la parte complementaria Diego Rossi sufrió una anotación anulada.

Lucas Ocampos y Jorge Rodríguez pusieron cifras definitivas en el marcador para que el Monterrey consiguiera su tercera victoria de la temporada. El siguiente compromiso de la Pandilla será ante el León antes de que vuelvan a disputar la Leagues Cup.