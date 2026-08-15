¡SORPRESA! Novak Djokovic queda eliminado en su debut en el Masters 1000 de Cincinnati

Novak Djokovic sufrió una sorpresiva eliminación en la primera ronda del Masters 1000 de Cincinnati.

La estadía del tenista serbio Novak Djokovic en el Masters 1000 de Cincinnati terminó en su debut, algo doloroso para el ganador de 24 títulos de Grand Slams y sus fans, pues pudo haber sido su última participación en esta competencia.

Nole cayó ante el argentino Thiago Agustin Tirante por 2-6, 6-4, 6-4 en un partido que duró 2 horas y 44 minutos en condiciones de calor y humedad.

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Tirante, de 25 años de edad, ocupa el puesto 50 en el ranking de la ATP. Djokovic, de 39 años (tres veces campeón del Masters 1000 de Cincinnati y número 5 del mundo), jugaba por primera vez desde su derrota ante el número 1, Jannik Sinner, en las semifinales de Wimbledon.

¿Qué sigue para Novak Djokovic?

El próximo compromiso para el experimentado tenista serbio es el Abierto de Estados Unidos, que comienza el próximo 30 de agosto en Nueva York .

Novak Djokovic pareció tener dificultades físicas con el calor y vio cortada su racha de 10 victorias consecutivas en Cincinnati. El jugador de 39 años dijo a los periodistas que una condición de salud no especificada le dificultó jugar con clima caluroso y húmedo.

“Es solo una condición que tengo, de salud, que me ha estado molestando durante los últimos dos años”, dijo Djokovic. “Muchos problemas, especialmente cuando hay humedad y hace calor. Sí anticipé que (habría humedad), pero están todas estas cosas, como los nervios y todo lo que está involucrado, que lo empeoran, y eso fue lo que pasó”.

🚨 Novak Djokovic 🇷🇸 en Masters 1000 cette saison 👇



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Djokovic pudo haber jugado por última vez en Cincinnati

Djoker ha tenido mucho éxito en el Masters 1000 de Cincinnati, con un récord de 45-13 y títulos en 2018, 2020 y 2023. Pero no está seguro de que regresará.

“Ciertamente espero que sí, pero parece más probable que no, desafortunadamente”, dijo el balcánico. “Pero veamos qué trae el futuro”.

El serbio salvó 13 de los 15 puntos de quiebre que enfrentó. Tirante le quebró el saque a Djokovic en el noveno juego del set final y luego cerró el partido con su servicio.

“Creo que esta es la mejor victoria de mi carrera. Creo que hice un muy buen trabajo dentro de la cancha. Manejé muy bien los nervios de jugar contra una leyenda como Novak”, afirmó Tirante .

EVG