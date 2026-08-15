Crack de la Selección Mexicana es pretendido por tres grandes del futbol de Europa

Obed Vargas, uno de los jugadores de la Selección Mexicana con un futuro prometedor, está en la mira de tres clubes de Europa, todos de España, donde desde inicios de año juega con el Atlético de Madrid.

Reportes de la prensa española indican que el joven mediocampista de 21 años de edad ha despertado el interés de Getafe, Valencia y Real Betis, este último el equipo en el que también milita el seleccionado nacional Álvaro Fidalgo. En las últimas horas también se sumó el Elche.

¡OBED VARGAS YA SUMA PRETENDIENTES!👀🇲🇽



Según información de Rodrigo Fáez, el mexicano tiene clubes que buscarían su fichaje y los interesados serian el Valencia, Getafe y el Betis. 🇪🇸⚽



Al parecer el mexicano no tendría muchos minutos en el Atlético y el club buscaría su… pic.twitter.com/IY7QucII72 — Pasionfutbolera_ec (@Pasionfutboec) August 15, 2026

Obed Vargas llegó hace seis meses a la plantilla del Atlético de Madrid, institución a la que se sumó procedente del Seattle Sounders, club del cual formaba parte desde 2021.

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Números de Obed Vargas con el Atlético de Madrid

Desde que se incorporó al plantel del Atlético de Madrid, el mediocampista mexicano Obed Vargas registra una asistencia y 750 minutos en 13 partidos oficiales con el cuadro colchonero.

La mayoría de esos juegos en los que el azteca ha tenido participación con el equipo dirigido por Diego Simeone han sido en LaLiga, pues solamente en uno de ellos tuvo minutos en Copa del Rey.

El mexicano Obed Vargas completó los 90 minutos en cinco de esos 13 encuentros oficiales con la camiseta del Atlético de Madrid.

Obed Vargas con la Selección Mexicana

Obed Vargas fue uno de los 26 futbolistas que representó a la Selección Mexicana en el Mundial 2026, torneo en el que tuvo participación en tres partidos.

El nacido en Alaska jugó 19 minutos en el triunfo de 1-0 sobre Corea del Sur y 27 en la goleada de 3-0 ante República Checa en la fase de grupos, además de que entró a la cancha al 73′ en el 2-0 frente a Ecuador en dieciseisavos de final.

Obed Vargas solamente no tuvo actividad en la inauguración contra Sudáfrica y en el cotejo de octavos de final ante Inglaterra durante el desarrollo del Mundial 2026.

Desde su debut con el Tricolor en un triunfo de 2-0 sobre Estados Unidos en un amistoso en octubre de 2024, el mediocampista registra 234 minutos en nueve duelos como seleccionado nacional. Hasta el momento no suma goles ni asistencias.

EVG