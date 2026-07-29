Obed Vargas se estrena como goleador del Atlético de Madrid y así fue el GOLAZO del mexicano (VIDEO)

Obed Vargas cambió de aires a principios del 2026 para convertirse en nuevo jugador del Atlético de Madrid. Aunque el mexicano tuvo las oportunidades contadas en el equipo de Diego Pablo Simeone, el mediocampista de 20 años ya marcó su primer tanto con la camiseta de los colchoneros.

El Atlético de Madrid se enfrentó ante el Getafe en un partido amistoso, el cual terminó ganando el conjunto de la capital por marcador de 4-1 y uno de los tantos fue por parte de Obed Vargas desde los once pasos. Con este logro, el mediocampista mexicano comenzará a tomar confianza de cara al inicio de la nueva temporada.

¿Cuándo arranca la temporada 2026/2027 para Obed Vargas?

El Atlético de Madrid se prepara para iniciar una nueva temporada en el futbol de Europa, en busca de terminar con la sequía de títulos, ya que la campaña pasada se quedaron a las puertas de convertirse en campeones de la Copa del Rey.

Obed Vargas y compañía arrancan su participación en LaLiga el 19 de agosto del 2026 enfrentando al Málaga en casa, encuentro que será un tanto histórico, ya que el conjunto de los boquerones regresa a la primera división después de ocho años de jugar en la liga de plata.

El Atlético de Madrid tendrá dos partidos amistosos previos a iniciar su participación en LaLiga. Los colchoneros se medirán ante el Manchester United y el Manchester City previo a meterse de lleno a la campaña 2026/2027.

4-1 in our first preseason test 💪



⚽️ Lookman (2), Arnau and Obed. pic.twitter.com/I9qaT8cR2H — Atlético de Madrid (@atletienglish) July 29, 2026

Atlético de Madrid irá recuperando a sus jugadores que participaron en el Mundial

El Atlético de Madrid fue el equipo que más jugadores tuvo en participación en la final de la Copa del Mundo y poco a poco irá recuperando a sus estrellas que tuvieron participación en el último encuentro del Mundial.

Figuras como Álex Baena, Marcos Llorente, Marc Pubill y Alejandro Grimaldo son los futbolistas que visten la camiseta del Atlético de Madrid, pero que fueron campeones del mundo este año con España en la final ante Argentina.

DCO