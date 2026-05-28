¡OFICIAL! Julián Álvarez ya no quiere seguir en el Atlético de Madrid y su prioridad es llegar al Barcelona

El Barcelona quiere seguir peleando la próxima temporada por la Champions League de la mano de Hansi Flick y el club blaugrana con la temporada ya terminada comenzó a moverse en el mercado de fichajes y una de sus prioridades es contratar a Julián Álvarez.

Con información de Fabrizio Romano, periodista especializado en fichajes, el jugador argentino ya le informó a la directiva del Atlético de Madrid que tiene la intención de salir del club este verano y su prioridad es ser nuevo jugador del Barcelona, el actual bicampeón de LaLiga de España.

🚨 Julián Álvarez has already informed Atléti of his desire to leave with Barcelona as a clear priority.



Barça won’t stop here, planning for more signings after Gordon (done) and after talks for Álvarez (bid not sent yet, but soon).



🎥 https://t.co/5QjFZv8iUs pic.twitter.com/yhi1Y9mgv3 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 28, 2026

Barcelona estaría cerrando su primer fichaje para la próxima temporada

El Barcelona no quiere ningún contratiempo con sus fichajes y la directiva ya comenzó a trabajar para conseguir a los futbolistas que son del deseo de Hansi Flick, así que antes de iniciar el Mundial 2026 ya estarían amarrando su primera incorporación para la siguiente campaña.

Anthony Gordon es el nombre del futbolista que llegará a la escuadra blaugrana para fortalecer el mediocampo del Barcelona, ya que en la campaña pasada tuvieron bajas importantes por lesión como Gavi, que volvió a la actividad en la recta final de la campaña.

El jugador inglés llegará procedente del Newcastle United por una transacción de 70 millones de euros; con su experiencia en la Premier League podría revolucionar el ritmo de juego del Barcelona y juntarse con su compatriota Marcus Rashford, aunque el futuro del delantero aún es desconocido.

🚨 Favourite player?



🇦🇷 Julián Alvarez: "Messi."



🚨 Favourite clubs?



🇦🇷 Julián Alvarez: "River Plate and Barça." pic.twitter.com/zxQ8lzIzv6 — Barça Worldwide (@BarcaWorldwide) May 28, 2026

Julián Álvarez y sus números con el Atlético de Madrid

Julián Álvarez tuvo una temporada excepcional con el Atlético de Madrid en este 2026, logrando goles importantes para darle alegrías a la afición colchonera y casi logran avanzar a la final de la Champions League.

Durante su estadía con el Atlético de Madrid, el delantero argentino ha sumado 106 encuentros, 49 goles y 17 asistencias, todo esto en menos de dos años desde su llegada al cuadro de Diego Pablo Simeone procedente del Manchester City.

La cantidad que el Barcelona pagaría por hacerse de los servicios de Julián Álvarez es de 100 millones de euros, una cifra que el club blaugrana debe pensar si es viable pagar por los temas económicos de los que apenas se están recuperando.

DCO