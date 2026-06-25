¿Quién es Obed Vargas? Dónde nació, nacionalidad y de dónde son sus padres

Este miércoles la Selección Mexicana jugó contra Chequia en el Estadio Ciudad de México, logrando un 3-0 en el último partido de la fase de grupos del Mundial 2026, por lo que pasaron a dieciseisavos de final como nunca antes.

La Selección de México logró algo que nunca había ocurrido en otro Mundial, pues este 2026 no solamente pasaron a dieciseisavos de final, sino que lo hicieron sin recibir ningún gol y con nueve puntos, liderando el Grupo A.

Durante este partido el arquero Guillermo Ochoa estuvo presente en la cancha por última vez en su historia como jugador profesional, utilizando un parche FIFA Legacy que no pasó desapercibido entre los hinchas.

Quienes lograron que el 3-0 fuera realidad para México fueron Mateo Chávez, Julián Quiñones y Álvaro Fidalgo, pero durante todo el partido la alineación completa se desempeñó a la altura.

Las obaciones, el cielito lindo, la emoción y los aplausos para Memo Ochoa y el equipo completo resonaban dentro del Estadio Ciudad de México, pues pese a haber tenido el pase asegurado antes del partido, la Selección no bajó el desempeño que habían tenido en los juegos anteriores y se llevaron nuevamente el triunfo.

¿Quién es Obed Vargas?

Obed Gómez Vargas es un futbolista mexicano que nació el 5 de agosto del 2005 en Anchorage, Alaska, Estados Unidos; sin embargo, cuenta con doble nacionalidad, por lo que es uno de los seleccionados de México para este Mundial.

Obed Vargas mide 1.75 y juega como mediocampista, actualmente forma parte del Atlético de Madrid, equipo de la Primera División española con quien comenzó a jugar en febrero del 2026, y permanecerá ahí por lo menos por cuatro aos y medio.

La carrera del mediocampista es corta ya que debutó en el futbol profesional en 2021 cuando debutó con los Seattle Sounders F.C., pues había formado parte de la acadebia antes de pasar a ser parte del equipo de reserva.

Además de ser parte de la Selección Mexicana actualmente, la trayectoria de Obed Vargas a sus cortos 20 años también incluye el paso por la Selección sub-15 y sub-20 de Estados Unidos.

El padre de Obed Vargas es originario de Morelia, Michoacán y tiene el mismo nombre; además, también fue futbolista, pues jugó en la tercera división mexicana.

Su madre es Marisol Vargas, quien también es originaria de Michoacán, pero gracias a que tiene ascendencia española, Obed Vargas también cuenta con pasaporte español.

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