‘Nos llenan de orgullo’: Sheinbaum felicita a México por su triunfo 3-0 sobre Chequia

Claudia Sheinbaum felicita a México por su triunfo sobre Chequia en el Mundial 2026.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, felicitó a la Selección Nacional tras su triunfo 3-0 frente a Chequia en el último partido de la fase de grupos del Mundial 2026.

El mensaje fue difundido a través de su cuenta oficial en la red social X, donde la mandataria manifestó su orgullo por el resultado obtenido en el torneo en el Grupo A.

“¡Felicidades a nuestra Selección Nacional! Su entrega, esfuerzo y pasión nos llenan de orgullo. Gracias por darnos tantas alegrías y por representar con grandeza a México. ¡Vamos con todo!“, escribió Claudia Sheinbaum en la red social.

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Claudia Sheinbaum comparte video del festejo por el triunfo de México

En el material compartido por la Presidenta de México, se pudo observar cómo celebra el triunfo de la Selección Mexicana junto a su esposo, Jesús María Tarriba.

En las imágenes capturadas, Claudia Sheinbaum aparece portando la playera oficial de la Selección Nacional de futbol.

La indumentaria deportiva de color negro destacó por llevar inscrito el título de “PRESIDENTA” acompañado por el número 1 en la espalda.

La grabación mostró el momento exacto en que la jefa del Ejecutivo federal celebra de pie frente a una pantalla de televisión.

El monitor transmite las acciones del partido del Mundial 2026, mostrando en pantalla la repetición de una anotación de la Selección Mexicana, que ganó 3-0 ante Chequia.

¡Felicidades a nuestra Selección Nacional! 🇲🇽 Su entrega, esfuerzo y pasión nos llenan de orgullo. Gracias por darnos tantas alegrías y por representar con grandeza a México. ¡Vamos con todo! pic.twitter.com/oHEmqMBpHv — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 25, 2026

Así México venció a Chequia en el Mundial 2026

Con una actuación contundente, la Selección Mexicana cerró una fase de grupos histórica al derrotar 3-0 a su similar de Chequia en el Estadio Azteca.

Con este resultado, el conjunto dirigido por Javier Aguirre registró un balance perfecto de 3 victorias en igual número de partidos, sumando 9 puntos y manteniendo su portería imbatible, un hito inédito para el balompié nacional en las Copas del Mundo.

Tras un primer tiempo cerrado, el combinado mexicano descifró el cerrojo europeo en el arranque de la segunda mitad.

En quince minutos, el Tri liquidó el encuentro con anotaciones de Mateo Chávez, Julián Quiñones y Álvaro Fidalgo, asegurando así el liderato de su sector con una sólida exhibición colectiva.

Más allá del resultado, la nota la dio el guardameta Guillermo “Memo” Ochoa. Al minuto 77, el veterano arquero ingresó de cambio para disputar sus primeros minutos en el Mundial 2026, lo que oficializó de forma activa su participación en una sexta Copa del Mundo, una cifra récord en la historia del futbol internacional.

Guillermo Ochoa portó un parche en el juego de México vs Chequia en el Mundial 2026 ı Foto: AP

El ingreso del guardameta tapatío, en la que fue su casa por muchos años con el Club América, desató la euforia en las tribunas del Coloso de Santa Úrsula, donde la afición lo recibió entre ovaciones y cánticos.

Con la clasificación a la siguiente ronda asegurada y el ánimo en lo más alto, México espera ahora a su rival para la fase de eliminación directa, respaldado por un funcionamiento defensivo que marcha invicto.

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JVR