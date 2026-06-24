Con el cierre del Grupo A, las posiciones finales definieron el rumbo a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.
México, ya clasificado antes de jugar contra Chequia, amarró el [primer / segundo] lugar del sector al acumular [número] puntos en la fase de grupos. Asimismo, Corea del Sur selló su boleto a la siguiente ronda tras concluir su participación con [número] unidades luego de su partido frente a Sudáfrica.
Por otro lado, Chequia y Sudáfrica concluyeron el torneo con [número] y [número] puntos respectivamente, buscando colarse como uno de los mejores terceros.
Así terminó el Grupo A del Mundial 2026: ¿Qué selecciones avanzaron a la siguiente ronda y a qué equipos enfrentan?
Así quedó el Grupo B
- México / 6 puntos (Clasificado)
- Corea / 3 puntos (Clasificado)
- Chequia / 1 puntos (En espera)
- Sudáfrica / 1 punto (Eliminado)
¿Contra quiénes se enfrentarán los equipos del Grupo A?
México: El Tricolor se clasificó como líder del Grupo A y ahora enfrentará a un tercer lugar de los grupos C, E, F, H o I, el próximo 30 de junio en la Ciudad de México.
Corea del Sur: Por ahora se encuentran por debajo de la Selección Mexicana en el Grupo A. De momento, se enfrentarían a un segundo lugar del sector B, el domingo 28 de junio en Los Ángeles, California, si:
- Gana o empata contra Sudáfrica. “Los Guerreros Taegeuk” terminarán cuartos y quedarán eliminados si:
- Pierden contra Sudáfrica y la Chequia vence a México.
Chequia: Se pueden clasificar a dieciseisavos de final como colíderes del Grupo A (y se enfrentará a la segunda del Grupo B en Los Ángeles el 28 de junio) si:
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