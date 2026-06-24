Futbol Internacional

Así terminó el Grupo C del Mundial 2026: ¿Qué selecciones avanzaron a la siguiente ronda y a qué equipos enfrentan?

Con sus contundentes victorias ante Escocia y Haití respectivamente, Brasil y Marruecos avanzaron a la ronda de dieciseisavos de final de la justa

Brasil avanzó como el mejor equipo de su sector tras golear 3-0 a Escocia.
Brasil avanzó como el mejor equipo de su sector tras golear 3-0 a Escocia. Foto: Instagram de Vinicius Jr. @vinijr
Por:
Iván Cuapio Escobar

Las selecciones de Brasil y de Marruecos avanzaron a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026, con 7 puntos cada uno en el Grupo C.

Con pocas posibilidades y tres puntos en su cuente, Escocia esperará a que finalice la tercera jornada de la fase de grupos para conocer su futuro; Haití se despidió del torneo como último de su sector y sin puntos.

Así quedó el Grupo C

  1. Brasil / 7 puntos (Clasificado)
  2. Marruecos / 7 puntos (Clasificado)
  3. Escocia / 3 puntos (En espera)
  4. Haití / 0 punto (Eliminado)

¿Contra quiénes se enfrentarán los equipos del Grupo A?

Brasil: Avanzó como ganador del grupo y jugará contra el segundo lugar del Grupo F, el próximo 29 de junio en Houston, Texas.

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Marruecos: La escuadra africana clasificó como segundo del sector y se medirá ante el líder del Grupo F, el próximo 29 de junio en Monterrey, Nuevo León.

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