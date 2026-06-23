Figo enciende la polémica en Portugal y sale en defensa de Cristiano Ronaldo

Luís Filipe Madeira aseguró que "CR7" sigue siendo el máximo referente de la selección portuguesa.

Luis Figo salió en defensa de Cristiano Ronaldo tras la polémica generada por supuestas declaraciones de Joao Neves en el entorno de la selección de Portugal, donde se cuestionaba el rol del delantero dentro del equipo nacional.

El ex Balón de Oro fue contundente al respaldar al capitán luso y lanzar duras críticas hacia algunos jugadores jóvenes del plantel.

El histórico futbolista portugués aseguró que "CR7″ ha sido el pilar de la selección durante más de dos décadas y que merece un trato acorde a su legado. En su mensaje, también dejó entrever que dentro del vestidor existiría cierta incomodidad con la presencia del atacante, algo que consideró injusto por todo lo que ha aportado al futbol de su país.

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Las declaraciones reavivan el debate en torno al liderazgo de Cristiano dentro del equipo y el relevo generacional en Portugal, en un momento clave rumbo a la Copa del Mundo 2026.

“Chicos arrogantes”: El mensaje más duro de Figo

Figo fue especialmente crítico con la actitud de algunos futbolistas jóvenes de la selección portuguesa, a quienes acusó de falta de respeto hacia las figuras históricas del equipo.

“Cuando Cristiano fue convocado por primera vez respetaba a todos los jugadores mayores. Ahora tenemos chicos arrogantes… pero ¿qué han logrado ellos? Nada”, expresó el exjugador, generando fuerte repercusión en medios y redes sociales.

João Neves: "Sabemos lo que Cristiano ha hecho por nosotros, por Portugal y por el fútbol, pero en este momento, él y nosotros sabemos que no es diferente".



"Es solo otro jugador aquí para ayudar. No es diferente a los demás. Está aquí para contribuir, igual que todos nosotros". https://t.co/5e66peh0sv pic.twitter.com/xJfwezBWhv — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) June 19, 2026

El exfutbolista también insistió en que Cristiano Ronaldo sigue siendo la principal referencia del combinado nacional y la mayor esperanza de éxito para Portugal en torneos internacionales.

¿Qué digo Figo sobre CR7?

Luís Filipe Madeira Caeiro -nombre real de Figo- destacó el impacto del delantero en la historia reciente de la selección y fue tajante al señalar su importancia dentro del proyecto actual.

“Cristiano es Portugal y merece respeto. Durante años cargó al equipo sobre sus hombros”, afirmó.

Además, aseguró que la única razón por la que Portugal sigue soñando con ganar una Copa del Mundo es la presencia del propio Cristiano Ronaldo, a quien calificó como la inspiración del grupo.

Las declaraciones colocan nuevamente a “CR7″ en el centro del debate, no solo por su rendimiento deportivo, sino también por su rol dentro del vestidor en la recta final de su carrera internacional.

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