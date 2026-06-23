Gracias, México": el emotivo mensaje que Japón dedicó a la afición tras jugar en Monterrey

El vínculo entre México y Japón volvió a quedar reflejado durante el Mundial 2026.

La Selección de Japón volvió a demostrar el cariño que siente por México. Después de derrotar 4-0 a Túnez en Monterrey, los Samurai Blue publicaron un emotivo mensaje en sus redes sociales para agradecer el apoyo recibido por la afición mexicana, asegurando que durante el partido se sintieron como si jugaran en casa.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la selección japonesa compartió varias imágenes de su paso por Monterrey junto con un mensaje dirigido especialmente a los aficionados mexicanos.

“Gracias a la afición mexicana que hizo que nuestro partido contra Túnez en Monterrey se sintiera como un partido en casa. Gracias”, escribió la selección nipona.

La publicación rápidamente comenzó a viralizarse entre aficionados de ambos países, quienes celebraron el gesto del conjunto asiático y destacaron la cercanía que existe entre México y Japón, una relación que se ha fortalecido en distintos eventos deportivos durante los últimos años.

La publicación generó miles de reacciones y comentarios de aficionados mexicanos, quienes respondieron con mensajes de agradecimiento, felicitaciones y buenos deseos para que Japón continúe avanzando en la Copa del Mundo.

¡JAPÓN DEJA HUELLA DENTRO Y FUERA DE LA CANCHA! 🇯🇵🤝🇲🇽



Una vez más, la afición japonesa dio ejemplo de respeto y gratitud. Tras su paso por el Estadio Monterrey, dejaron el vestidor completamente limpio, acompañado de un mensaje de agradecimiento y un tradicional tsuru, símbolo… pic.twitter.com/1awgYdqJwl — Somos Madridistas 👑 (@Mundo_MadridCF) June 22, 2026

Una relación que va más allá del Mundial 2026

El mensaje publicado por Japón no fue un gesto aislado. Desde hace varios años, la relación entre ambas aficiones se ha fortalecido gracias a distintos episodios de convivencia dentro del futbol internacional.

Enjoy the atmosphere at the 1,000th FIFA World Cup match between Japan 🇯🇵 and Tunisia 🇹🇳 at Monterrey Stadium and its surroundings. https://t.co/dAlCJWt78m A historic and emotional night... Congratulations to Japan 🇯🇵! #monterrey #worldcup2026 #mexico pic.twitter.com/Rg9s8b2mRH — Monterrey 4K (@Monterrey4k) June 23, 2026

Durante su estancia en Nuevo León, los jugadores japoneses fueron recibidos con música regional, sombreros tradicionales y múltiples muestras de cariño por parte de los habitantes de Monterrey, quienes adoptaron al conjunto asiático como uno de los favoritos del torneo.

Ese ambiente quedó reflejado en el mensaje publicado por los Samurai Blue y también recordó otro gesto que ya se volvió una tradición del equipo: tras vencer a Túnez en el histórico partido número 1000 de los Mundiales, dejaron completamente limpio el vestidor del Estadio Monterrey y escribieron un mensaje de agradecimiento, una acción que volvió a ser reconocida por aficionados de todo el mundo.

Con una clasificación prácticamente asegurada a la siguiente ronda, Japón no solo sigue destacando por su futbol, sino también por los gestos de respeto y cercanía que continúan conquistando a la afición mexicana.

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