Chequia vs México: Dónde ver GRATIS y EN VIVO el partido del Grupo A de la Copa del Mundo 2026

México y Chequia se enfrentan en la Jornada 3 del Grupo A en un partido clave para definir posiciones en el Mundial 2026.

México enfrentará a Chequia este miércoles 24 de junio en el Estadio Ciudad de México, en un duelo correspondiente a la Jornada 3 del Grupo A del Mundial 2026, con el objetivo de cerrar la fase de grupos con paso perfecto y consolidarse como líder.

La Selección Mexicana llega a este encuentro con dos victorias consecutivas, lo que le permitió asegurar su clasificación a la siguiente ronda, pero ahora busca mantener el impulso competitivo y confirmar su buen momento ante su afición.

El conjunto dirigido por Javier Aguirre ha mostrado solidez, orden y una identidad clara en el torneo, factores que han fortalecido la confianza del grupo de cara a la fase eliminatoria.

Chequia, por su parte, llega con la obligación de sumar, luego de un empate en la jornada anterior que mantiene abierta la pelea por la clasificación en el sector A.

¿Dónde ver EN VIVO México vs Chequia del Mundial 2026?

Día: Miércoles 24 de junio de 2026

Hora: 19:00 horas (tiempo del centro de México)

Estadio: Estadio Ciudad de México

Transmisión: Canal 5, Azteca 7, TUDN, Nu9ve, ViX

Alineaciones probables

México: Raúl Rangel, Israel Reyes, Edson Álvarez, Johan Vásquez, Mateo Chávez, Obed Vargas, Érik Lira, Gilberto Mora, César Huerta, Armando González y Alexis Vega.

Chequia: Matej Kovář, Robin Hranáč, Tomáš Holeš, Ladislav Krejčí, Vladimír Coufal, Vladimír Darida, Lukáš Červ, Michal Sadílek, Alexandr Sojka, Adam Hložek y Patrik Schick.

Antecedentes entre México y Chequia

México y Chequia se han enfrentado en pocas ocasiones a lo largo de su historia, con un antecedente más recordado en el año 2000, cuando el Tricolor se impuso 2-1 en un duelo amistoso disputado en la Carlsberg Cup.

En Copas del Mundo, existe también un registro histórico ante el antiguo equipo de Checoslovaquia, al que México derrotó 3-1 en el Mundial de Chile 1962, logrando además su primera victoria en la historia de los Mundiales.

Ahora, con el pase asegurado a la ronda de dieciseisavos de final del torneo, México afronta este cierre de fase de grupos como una oportunidad para reafirmar su buen momento.

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