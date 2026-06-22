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¡LEYENDA! Lionel Messi se convierte en el máximo goleador en Mundiales con este tanto ante Austria (VIDEO)

Con su tanto en el duelo entre Argentina y Austria, Lionel Messi rebasó a Miroslav Klose para convertirse en el máximo goleador en solitario en la historia de la Copa Mundial de la FIFA

Lionel Messi marcó en el Argentina vs Austria su gol 16 en Mundiales para rebasar a Miroslav Klose.
Lionel Messi marcó en el Argentina vs Austria su gol 16 en Mundiales para rebasar a Miroslav Klose. Foto: Reuters
Por:
Enrique Villanueva

Lionel Messi se convirtió en el máximo goleador en solitario en la historia de los Mundiales con su tanto en el Argentina vs Austria de la segunda jornada del Grupo J de la Copa del Mundo 2026. Con su anotación en Dallas, la Pulga dejó atrás a Miroslav Klose, quien hizo 16 con Alemania entre Corea-Japón 2002 y Brasil 2024.

El jugador del Inter Miami marcó al minuto 38 del cotejo entre la Albiceleste y la escuadra austriaca para escribir otro capítulo histórico en su carrera y en el magno evento de la FIFA, cuya primera edición en la que estuvo fue la de Alemania 2006. Al 9′, el exjugador del Barcelona había fallado un penalti.

Máximos goleadores en Copa del Mundo

  • Lionel Messi (Argentina-17)
  • Miroslav Klose (Alemania-16)
  • Ronaldo (Brasil-15)
  • Kylian Mbappé (Francia-14)
  • Gerd Müller (Alemania-14)
  • Just Fontaine (Francia-13)
  • Pelé (Brasil-12)

Lionel Messi cumple dos décadas en la Copa del Mundo

El Mundial 2026 marca 20 años de la primera vez que Lionel Messi jugó con Argentina la máxima cita futbolística. El rosarino formó parte de la plantilla de la Albiceleste en Alemania 2006; durante dicha justa cumplió 19 años de edad.

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La única edición en la que no hizo goles fue en la de Sudáfrica 2010, en la que los entonces dirigidos por Diego Armando Maradona fueron eliminados por Alemania en la ronda de cuartos de final.

EVG

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