Uruguay sufre y empata con Cabo Verde, que sigue invicto en la Copa del Mundo 2026

En un partido de alta intensidad, Uruguay y Cabo Verde empataron 2-2 dentro del Grupo H de la Copa del Mundo 2026, resultado que compromete el pase a dieciseisavos de final de los Celestes. Los Tiburones Azules están invictos en su primera participación en el torneo.

Kevin Pina, del Krasnodar de la Liga Premier de Rusia, ilusionó a todo su país con su golazo al minuto 21′. De pierna derecha impactó el balón en un tiro libre y de más de 25 metros de distancia marcó el primer tanto de Cabo Verde en una Copa del Mundo.

¡GOOL DE CABO VERDE! ¡OSO MONUMENTAL DE URUGUAY! ⚽😨



¡Terrible error uruguayo! ¡Cabo Verde aprovecha!#ElMundialEsNuestro y la magia de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se vive por @Televisa y @VIX 🇲🇽🏆 pic.twitter.com/4uiiglL0J5 — TUDN MEX (@TUDNMEX) June 21, 2026

¡LA GARRA CHARRÚA! ¡GOOOL DE URUGUAY! 🇺🇾



Canobbio pone el 2-0. ¡Con qué clase le pegó al balón! #ElMundialEsNuestro y la magia de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se vive por @televisa y @vix 🇲🇽🏆



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Aunque a nivel ofensivo fue una gran anotación, en términos defensivos quedó a deber, pues la barrera de dos hombres que pudo Uruguay se abrió en el momento justo, dejando pasar el esférico por en medio. Además, parece que el portero Fernando Muslera pudo hacer algo más para atajarlo.

Como ha sido con la selección que comanda Marcelo Bielsa, tuvieron que remar en contra y buscar desde atrás el empate. Al igual que en el debut mundialista ante Arabia Saudita, el hombre que puso a la Celeste en el duelo fue Maximiliano Araújo.

El exjugador del Puebla y Toluca en la Liga MX, fue el autor del gol que rescató un punto ante los sauditas y ante Cabo Verde puso el 1-1 momentáneo. Maxi Araújo vive un gran arranque de torneo en Norteamérica 2026 con dos goles en sus primeros dos juegos. Fundido, el extremo del Sporting Clube de Portugal dejó el terreno de juego al 81′.

¡GOOOOL DE CABO VERDE! ¡GOOOL DE CABO VERDE! 🇨🇻 ¡HISTÓRICOOOOO!



Kevin Pina , de tiro libre, puso el 1-0. ¡Ya le están ganando a Uruguay! #ElMundialEsNuestro y la magia de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se vive por @televisa y @vix 🇲🇽🏆



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¡GOOOL DE URUGUAY! ¡MAXI EMPATA EL PARTIDO! 🇺🇾



¡Aprovecharon el rebote! #ElMundialEsNuestro y la magia de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se vive por @televisa y @vix 🇲🇽🏆



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Los pupilos del Loco Bielsa tuvieron el control del partido después del empate. Aprovecharon bien su envión anímico al darle vuelta al marcador al 45′+6′ gracias a un tanto de Agustín Canobbio, quien se anticipó a un defensor rival dentro del área para empujar el balón.

Empezó la segunda parte y Cabo Verde se negaba a regalar la victoria. El modesto equipo africano se convirtió en la sensación de la Copa del Mundo por empatar ante 0-0 ante España en su debut histórico del torneo.

Hélio Varela emparejó los cartones, aunque contó con muchísima ayuda de Uruguay, pues el portero charrúa, Fernando Muslera, tuvo uno de los grandes errores que se ha visto a un portero en el campeonato.

Muslera salió de su área para intentar cortar un balón, pero quedó muy corto en su carrera y Varela llegó primero. El extremo caboverdiano en dos tiempos controló y después remató. La redonda dio tres piques en el campo antes de entrar a la portería, que estaba completamente vacía.

Al 67′ parecía que Uruguay retomaba la ventaja en el marcador. Una serie de rebotes, precedidos por un tiro de esquina, terminaron con Vozinha peleando por el control del balón sin éxito. Un jugador sudamericano la punteó al fondo de la red, pero el árbitro señaló fuera de lugar.

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