México confirma otro partido de preparación en octubre ante su máximo rival en la historia

La Selección Mexicana ya se prepara para su siguiente torneo y Rafa Márquez sigue trabajando para debutar como el entrenador del conjunto nacional, así que confirmaron la participación del equipo Tricolor en otro partido de preparación para la próxima fecha FIFA en octubre.

La escuadra mexicana acaba de confirmar un partido de preparación contra Estados Unidos el próximo 3 de octubre en State Farm Stadium de Glendale, California, el cual se une a una serie de compromisos que disputará México en septiembre y octubre ante Colombia, Perú y Chile.

Incondicionales, el #CaminoAl2030 tiene otra prueba para la Fecha FIFA de septiembre/octubre 🫡



Un nuevo capítulo: 🇺🇸🆚🇲🇽



¡Vamos!



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México visitará por primera vez la ciudad de Baltimore

La Selección Mexicana ya se prepara para afrontar sus compromisos de la próxima fecha FIFA y Rafa Márquez presentará su primera convocatoria como entrenador de la escuadra nacional para afrontar sus compromisos en septiembre y octubre.

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México confirmó que se enfrentará a Colombia, Perú, Estados Unidos y Chile, pero el equipo comandado por el exdefensa del Barcelona visitará por primera vez la ciudad de Baltimore para afrontar un compromiso en la cancha del M&T Bank Stadium.

Luego se enfrentarán a Perú en Nueva Jersey, para después viajar a California para verse las caras contra Chile y Estados Unidos, con lo que cerrarían su preparación de cara a su participación en la Concacaf Nations League.

¡Incondicionales, seguimos juntos y continuamos con el #CaminoAl2030! 🔥



Tenemos rivales para nuestros primeros partidos de preparación. 👏



Y en Noviembre nos vemos en México con un partido oficial de Nations League. 🇲🇽🏟️



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La Nations League será el primer torneo oficial para Rafa Márquez

Rafa Márquez arranca su etapa como entrenador de la Selección Mexicana con cuatro compromisos amistosos en Estados Unidos para después ponerse a punto de cara a lo que será una nueva edición de la Concacaf Nations League.

El estratega nacional tendrá sus primeros encuentros oficiales en la Nations League y Rafa Márquez tiene la obligación de ganar el trofeo regional para seguir siendo los reyes del certamen internacional.

DCO