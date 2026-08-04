Liga MX va por su primera Leagues Cup en la historia

Hoy comienza la cuarta edición de la Leagues Cup, torneo que este año busca ganar un club de la Liga MX por primera vez, pues desde el inicio de la competencia en 2023 todos los trofeos quedaron en manos de equipos de la MLS, siendo el primero de ellos en ganarlo el Inter Miami del argentino Lionel Messi.

El certamen de este año repite el formato de 2025, con tablas separadas de las dos ligas para que los cuatro mejores de cada una, después de tres jornadas, accedan a la ronda de cuartos de final. Sin embargo, en esta ocasión por primera vez habrá juegos en México y Canadá. Nuestro país tendrá dos cotejos en Toluca, uno en el Estadio Azteca y otro en el Estadio Universitario de Monterrey.

El Tip: El debut del argentino Lionel Messi con el Inter Miami fue precisamente en un juego de Leagues Cup, en el triunfo por 2-1 sobre Cruz Azul en la inauguración de 2023.

Luego de tres ediciones en las que la MLS dominó, los equipos de la Liga MX quieren romper con la hegemonía de los vecinos del norte en la League Cup, en la que instituciones como Cruz Azul y Toluca lucen como las más poderosas para lograr el objetivo y traer la copa a México.

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Atlas, Pachuca, Pumas, Bravos, Tigres y Atlante son los equipos que entran en acción en el primer día de actividades en la justa binacional, en la que se han coronado Inter Miami (2023), Columbus Crew (2024) y Seattle Sounders (2026), luego de enfrentar en el duelo por el título a otro club de la MLS, por lo que la liga mexicana también tiene el reto de tener al menos a uno de sus representantes en la última fase del certamen.

200 goles hubo en la Leagues Cup 2025

Los Pumas, actuales subcampeones del futbol mexicano, miden fuerzas ante el Charlotte FC en el Bank of America Stadium. En otro cotejo de hoy, el Atlante, que juega en la Liga MX por primera vez desde 2014, enfrenta al Whitecaps en Vancouver, mientras que Tigres y Real Salt Lake chocan en el America First Fiel de Sandy, Utah, en el otro partido atractivo de esta noche.

Los Bravos, por su parte, juegan su primer compromiso sin el portugués Pedro Caixinha, quien fue cesado después de la goleada de 5-1 sufrida ante Pumas, pues el club fronterizo ha perdido todos sus duelos en el Apertura 2026.

Por su parte, las Chivas entran en acción mañana y su primer rival será el LAFC. También el miércoles el Toluca recibe el primer juego en México en esta League Cup, al ser local en el Estadio Nemesio Díez contra Seattle Sounders.

Hasta el jueves será cuando América y Cruz Azul, el actual monarca del balompié nacional, debuten en la cuarta edición del torneo binacional. Las Águilas lo harán en el Estadio Azteca ante el San Diego FC, escuadra en la que se encuentra el mexicano Hirving Lozano, quien no juega con dicho club desde noviembre del año pasado; mientras que La Máquina Celeste arranca su participación con el cotejo frente al Philadelphia Union.

FUTBOLISTAS del Seattle Sounders levantan el trofeo obtenido el año pasado a costa del Inter Miami. El mexicano Obed Vargas militaba en el equipo de Washington ı Foto: Especial

El Monterrey es la única escuadra de la Liga MX que ha jugado semifinales de Leagues Cup, lo cual ocurrió en la primera edición, en 2023, ocasión en la que cayó 2-0 a manos del Nashville SC.

La primera ronda de la competencia culmina el próximo 13 de agosto, cuando se realicen los últimos cinco partidos de la tercera jornada. La gran final está programada para llevarse a cabo el próximo 6 de septiembre en estadio y sede por definir, pues la misma será en función de los clubes que disputen dicho encuentro.

Por este motivo es que no habrá actividad de Liga MX el próximo fin de semana. Será hasta el sábado 15 de agosto cuando se reanuden las acciones del Apertura 2026 con el comienzo de la Jornada 4 del campeonato.

La primera edición de la League Cup se efectuó en 2019 con ocho clubes, pero fue hasta 2023 que fue reconocida como una competencia oficial. Cruz Azul fue el conjunto que se alzó con el trofeo en aquella edición después de imponerse 2-1 a Tigres en la final.

Se espera que con el hecho de que algunos juegos se realicen por primera vez en nuestro país crezca la fuerza de los equipos del futbol mexicano, que en la Concacaf Champions Cup, el certamen más importante de toda la región, tienen dominio sobre los de la MLS, cuya temporada se encuentra justo a la mitad antes de darle paso a la competencia contra los representantes mexicanos.

En Expansión arremeten contra la FMF

Jugadores y equipos de la Liga de Expansión lanzaron de manera conjunta un comunicado en el que se quejan de que la FMF haya tomado la decisión de eliminar el ascenso y el descenso, algo que consideran erróneo tanto para los futbolistas como para los aficionados.

“La desaparición del ascenso y el descenso no sólo perjudica a los futbolistas. También afecta a clubes, ciudades, aficionados y, especialmente, a las futuras generaciones de jugadores que sueñan con llegar a la máxima categoría por sus propios méritos”, se lee en parte del mensaje.

En el mismo comunicado, los futbolistas y clubes de la Liga de Expansión condenaron también que la FMF haya tomado esta decisión sin consultarlos.

“Por ello, queremos expresar nuestro profundo descontento por no sentirnos representados ni escuchados en unas decisiones que afectan directamente a nuestro presente y a nuestro futuro profesional, así como al desarrollo del futbol mexicano”, se subraya en el mensaje.

La Liga MX suspendió el Ascenso en abril de 2020 a raíz de la pandemia.