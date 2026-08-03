Victorias y sinsabores para México en la tercera jornada de boxeo en Santo Domingo 2026

El boxeo le ha dado alegrías y sinsabores a México en los Juegos de Santo Domingo 2026.

El boxeo amateur mexicano suma siete victorias y cuatro derrotas en el torneo de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, tras duros enfrentamientos en el cuadrilátero del Pabellón de Combates del Complejo Olímpico sede.

En la tercera jornada correspondiente a los cuartos de final, Lupita “Dinamita” Torres avanzó a las semifinales en la división de los 57 kilogramos, asegurando de forma matemática una medalla de bronce, aunque buscará su pase a la final por el oro.

Después de dos jornadas, la selección mexicana de boxeo avanza con paso firme en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, donde suma 6 victorias y 2 derrotas. 🥊🇲🇽



Diego Salas, jefe de entrenadores de la Federación Mexicana de Boxeo, destacó que las y los… pic.twitter.com/i9geoel5t6 — La Razón de México (@LaRazon_mx) August 3, 2026

La representante del barrio de Tepito terminó de manera contundente en el tercer asalto (minuto 2:55) cuando el réferi suspendió la pelea ante la dominicana Génesis de la Rosa por la vía del RSC.

Emilio Molina y Cristopher Santos caen con la frente en alto

Por su parte, el guerrerense de 22 años, Emilio Molino “La Flama” debutó en su primer ciclo olímpico en estos juegos, en una férrea contienda frente al local Cristian Pinales en la división de los 90 kilogramos, ante quien cayó 5-0, mientras que el “chino” Cristopher Santos, del Estado de México perdió en un duro encuentro con el subcampeón mundial Alejandro Claro, de Cuba en los 55 kilogramos, también por 5-0.

En sesión previa, la potosina Darianne Hernández avanzó a las semifinales de los 65 kilogramos, también reservando su lugar en el podio.

Este martes se espera otra ronda de cuartos de final, con la participación de Valeria Amparán, en los 51 kilogramos femenil; Ariadna Gil, en los 54 kilogramos; Hugo Barrón, en los 65 kilogramos y Abel Álvarez, en los 70 kilogramos.

Por su parte, la Federación Mexicana de Natación presenta nuevo cuerpo técnico a cargo del jefe de entrenadores Diego Salas. Las finales y peleas por el título centroamericano serán el próximo viernes.

EVG