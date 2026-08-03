Boxeo en Santo Domingo 2026: Darianne Hernández noquea y va por medalla; más mexicanos avanzan

Darianne Hernández se metió a la ronda de medallas en el boxeo de Santo Domingo 2026.

La mexicana Darianne Hernández selló una contundente victoria en la división de los 65 kilogramos tras vencer por RSC (Réferi Suspende Combate) a la local Alanny Pérez, a los 1:55 minutos del tercer asalto, en la segunda jornada del torneo de boxeo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Con este triunfo, la pugilista originaria de San Luis Potosí, avanzó a las semifinales de la justa, que son la antesala de las medallas.

🥊🇲🇽 BOXEO AMATEUR FEMENIL: ¡Darianne Hernández avanza a semifinales y va por medalla!



La potosina Darianne Hernández (65 kg) brilló en el torneo de boxeo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, tras imponerse por RSC en el tercer round a la dominicana… pic.twitter.com/eattSOvCkU — La Razón de México (@LaRazon_mx) August 3, 2026

“Fue una pelea que me exigió y me motivó a dar lo mejor de mí. Competir contra la de casa siempre representa un reto, pero lo asumo con gusto”, declaró Hernández, quien vive sus primeros juegos regionales y habló del equipo tricolor: “Venimos por un sueño. Somos un equipo que se ha esforzado mucho en concentraciones y competencias; hemos creado un lazo fuerte y venimos a ganar”.

“Es algo con lo que soñaba y lo estoy disfrutando al cien por ciento”, agregó la boxeadora de 23 años tras enfrentar no solamente a la rival sino al público local, pero contó con el apoyo de su esquina y de la porra del equipo tricolor, destacando la unión del conjunto en este ciclo.

Jornada de tricolores

El boxeo amateur femenil entregó en sus primeros dos días de actividad en Santo Domingo 2026 los triunfos de Guadalupe Torres (57 kg) sobre la hondureña Dariana Núñez por RSC en el segundo asalto; Lorien Alonso (75 kg), quien blanqueó 5-0 a Kimberly Gittens (Barbados) y de Paula Hernández (60 kg) por 4-1 ante Tianna Guy (Trinidad y Tobago). La olímpica Citlalli Ortiz (70 kg), quien se adapta a una nueva categoría, perdió ante la boricua Stephanie Piñeiro por 4-1.

Por los varones, Christopher Santos (55 kg) lució imponente al vencer 5-0 a Wesley Santana (Islas Vírgenes), mientras que Emilio Reducindo (80 kg) se despidió del torneo al perder 5-0 contra el venezolano Diego Pereyra.

EVG