Plata con sabor a despedida: Alejandra Ortega sube al podio en Santo Domingo 2026 e inicia ruta a Los Ángeles 2028

La marchista mexicana Alejandra Ortega, dos veces olímpica y subcampeona mundial, conquistó la medalla de plata en la exigente prueba del medio maratón de marcha (21 kilómetros) durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Con este logro, la destacada atleta tricolor cerró una intensa temporada competitiva y anunció que esta fue su última participación en la justa regional, perfilando el final de su carrera para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

🥈🇲🇽 La dos veces olímpica y subcampeona mundial Alejandra Ortega conquistó la medalla de plata en el medio maratón de marcha de 21 km de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. 🏃‍♀️🔥



🌡️💪 Bajo altas temperaturas y una humedad extrema, la representante de… pic.twitter.com/skCjaNVvip — La Razón de México (@LaRazon_mx) August 3, 2026

Alejandra Ortega cruzó la meta tras un extenuante recorrido, bajo altas temperaturas y humedad extrema, pero con el apoyo de su familia en tierras dominicanas. El metal plateado representa la recompensa a una gran temporada de alta exigencia física y mental.

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Un podio con dedicatoria especial

Al finalizar la competencia, la marchista representante de Nuevo León compartió el profundo significado emocional que tiene esta presea en su trayectoria.

“Hoy esta medalla es para los mexicanos, por el esfuerzo que hemos dado aquí; esta medalla es para México y para mi familia. Ha sido una prueba algo dura, pero trabajamos para eso y hoy sólo era hacer lo que sabemos hacer”, expresó visiblemente conmovida.

La subcampeona mundial dedicó el triunfo a la memoria de su madre y agradeció el cobijo de sus seres queridos en la línea de meta: “Esta medalla también es para mi madre que está allá en el cielo, y hoy tener a toda mi familia aquí para mí es un gran honor y una gran satisfacción. Estoy agradecida con mi entrenador y con todo el equipo por esta gran bendición y esta medalla de plata. Tenerlos aquí es un orgullo, una gran bendición, y gracias a toda la gente por las porras que nos brindó este día”.

El cierre de un ciclo y la mira en Los Ángeles 2028

Con la presea centroamericana, Alejandra Ortega confirmó que el retiro de las pistas está cerca, fijando una última meta en el Olimpo antes de colgar los tenis de competencia.

“Probablemente sí, ya son mis últimos Juegos Centroamericanos. Yo me quiero retirar en Los Ángeles 2028; si Dios me lo permite, voy a terminar en Los Ángeles 2028”, reveló la andarina, quien además destacó el desgaste de un calendario anual que incluyó ocho competencias internacionales de primer nivel, promediando un evento por mes.

“Acabamos esta temporada aquí, que ha sido una temporada muy bendecida, con muchos triunfos y cosas muy buenas. Este ya era el cierre; llevamos ocho competencias en el año, cada mes he estado compitiendo y no ha sido fácil. Ahora solo queda decir gracias por llegar aquí, gracias a Dios y muchas felicidades a todos mi compañeros por todo su esfuerzo que han dado en esta justa deportiva”, concluyó la subcampeona.

EVG