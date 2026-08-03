México se corona campeón por equipos en clavados y natación en Santo Domingo

Fernando Platas, titular de las disciplinas acuáticas en México, habló del dominio de los mexicano en clavados y natación en Santo Domingo 2026.

Las delegaciones mexicanas de clavados y natación se proclamaron campeonas por equipos en Santo Domingo, tras consolidar un dominio absoluto en el medallero de las disciplinas acuáticas. El resultado representa el primer éxito de la nueva federación mexicana de la especialidad, encabezada por el exmedallista olímpico Fernando Platas.

El representativo de clavados finalizó en la primera posición general al conquistar las nueve medallas de oro disponibles en la competencia. La cosecha tricolor se complementó con una presea de plata y cuatro de bronce, sumando un total de 14 metales. El resultado se logró mediante una combinación de atletas experimentados y nuevos talentos.

¡México hace el 1-2 en plataforma de 10 metros!🇲🇽🥇🥈



Randal Willars ganó oro con 570.70 puntos, una de las puntuaciones más altas registradas de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Emilio Treviño obtuvo plata con 484.70, en #SantoDomingo2026.#MexicanosAlSonoroRugir pic.twitter.com/0MZUa2sI0g — CONADE (@conadeoficial) August 2, 2026

Por su parte, el equipo de natación también obtuvo el campeonato por equipos al acumular 39 medallas: 22 de oro, 12 de plata y cinco de bronce. Con esta cifra de primeros lugares, la selección nacional superó el rendimiento registrado en la pasada edición de San Salvador 2023.

Hegemonía regional

Fernando Platas, titular de las disciplinas acuáticas en México y cabeza de la nueva federación, calificó la actuación como un sólido primer paso rumbo al ciclo de 2027 .

El directivo regresó al Complejo Acuático Juan Pablo Duarte, el mismo escenario donde compitió como atleta en los Juegos Panamericanos de Santo Domingo 2003.

“Ver una alberca en la que estuviste y que hoy venga una nueva generación es algo romántico pero emocionante. Me dan el honor de disfrutar las competencias como si fueran propias. Tienen personalidad, les gusta que se vea lo que están haciendo y que vean que son de los mejores del mundo”, afirmó Platas.

¡Récord centroamericano! 🇲🇽🥇



Humberto Nájera conquistó la medalla de oro en los 200 metros espalda varonil de #SantoDomingo2026, al registrar 1:58.62 minutos e imponer una nueva marca de la justa. Rafael Arizpe finalizó en el 6.º lugar con 2:04.07. 🏊‍♂️#MexicanosAlSonoroRugir pic.twitter.com/0dNHtrtRBy — CONADE (@conadeoficial) August 2, 2026

Respecto al funcionamiento del equipo, el dirigente destacó la sinergia entre entrenadores y atletas: “Los entrenadores están contentos. Lo interesante es ver a las nuevas generaciones respondiendo al ritmo y la exigencia. Es el primer paso y nos ilusiona lo que se va a hacer para el 2027”.

El reto de los boletos olímpicos y el paso firme

Platas, quien agradeció la presencia de Marijosé Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano en gradas para apoyar a los atletas, enfatizó que el éxito actual es fruto de una planeación estratégica compartida con los entrenadores, de cara a los próximos compromisos del Campeonato Mundial y los Juegos Panamericanos. “Nosotros debemos poner el mejor escenario para tener el mejor equipo. Este pasito ya se dio; ahora tocará guardar las medallas en el cajón y seguir trabajando”, apuntó.

Finalmente, adelantó que la natación artística mantiene altas expectativas de cara a sus competencias: “Es un equipo que ha trabajado fuerte, se vislumbra con buenas posibilidades y en la región somos potencia. Hay que verlos y valorarlos para lo que sigue”, concluyó.

EVG