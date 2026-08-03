Con clavados perfectos y Galván imbatible, México es líder en JCC

LAS IMÁGENES DEL DÍA │ Los portagonistas del día en Santo Domingo, República Dominicana

En Santo Domingo,

República Dominicana





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La delegación mexicana de clavados cerró con broche de oro una participación perfecta en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, celebrados en Santo Domingo, tras adjudicarse los nueve títulos regionales en disputa.

LAS IMÁGENES DEL DÍA │ Los portagonistas del día en Santo Domingo, República Dominicana ı Foto: Conade y X/@Rommel Pacheco

Esta hazaña, sumada al explosivo arranque del atletismo con récords en el medio maratón y la caminata, consolida a México en la cima del medallero, acariciando las 250 preseas totales (112 de oro, 76 platas y 61 bronces) a solamente seis días de que concluya la justa regional. Con este ritmo, el país mantiene ventaja sobre sus perseguidores directos, Colombia y Cuba.

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El Centro Acuático dominicano fue testigo de la espectacularidad de Randal Willars, quien se coronó rey absoluto de la plataforma de 10 metros individual con una puntuación récord de 570.70 unidades, firmando así la mejor marca personal de su carrera.

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El dominio mexicano en la prueba lo completó Emilio Treviño al colgarse la plata con 484.60 puntos. Ambos clavadistas volvieron a subir a lo más alto del podio en la modalidad de sincronizados con un registro de 437.82 puntos.

LAS IMÁGENES DEL DÍA │ Los portagonistas del día en Santo Domingo, República Dominicana ı Foto: Conade y X/@Rommel Pacheco

La disciplina de saltos ornamentales se despidió de la justa caribeña con un acumulado sobresaliente de 14 medallas (9 oros, 1 plata y 4 bronces), consolidando un equipo que fusionó de forma exitosa la experiencia con rostros jóvenes que debutaron subiendo al podio.

LAS IMÁGENES DEL DÍA │ Los portagonistas del día en Santo Domingo, República Dominicana ı Foto: Conade y X/@Rommel Pacheco

Por su parte, la natación mexicana también entregó buenas cuentas antes de la caída de su telón. Celia Pulido se consagró como la máxima figura de la delegación tricolor al conquistar 11 medallas en total, similar a la icónica hazaña que firmó Liliana Ibáñez en Barranquilla 2018. Gracias a este esfuerzo, la selección de natación se proclamó campeona por equipos con 39 metales (22 oros, 12 platas y 5 bronces).

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El atletismo mexicano inició con fuerza en el emblemático Obelisco del Malecón de Santo Domingo, escenario que vibró con el debut de la nueva prueba olímpica de medio maratón caminata (21 km), la cual ingresará al programa olímpico en Los Ángeles 2028.

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Bajo un sol a plomo y una humedad extrema, las marchistas olímpicas Alegna González y Alejandra Ortega hicieron el 1-2 para México con tiempos de 1:36.05 y 1:39.26, respectivamente. En la rama varonil, Ricardo Ortiz se adjudicó el oro (1:29.41) y Roberto Vázquez aseguró el bronce (1:33.56).

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Minutos antes, la fondista olímpica y mundialista Laura Galván dio cátedra en el medio maratón al conquistar el oro con un nuevo récord centroamericano de 1:13.43 horas. También encabezó otro 1-2 para el país junto a la mexicana Adela Honorato, quien se llevó la plata al detener el cronómetro en 1:14.05 horas.

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La cosecha de preseas áureas para la delegación tricolor sumó un éxito más en el campo de tiro, donde el juvenil David Valdez tuvo un debut dorado en una final de alta tensión en la prueba de pistola de aire de 10 metros, confirmando el gran momento que viven los nuevos talentos del deporte mexicano. Hoy se esperan más medallas de oro para México.