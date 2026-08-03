Alonso afirma que el Real Madrid sí le dejó cicatriz

Apenas duró siete meses Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid y su salida del club no fue de la mejor manera. El exmediocampista español aseguró que esa herida finalmente se cerró y está listo para el gran reto que tendrá al frente del Chelsea a partir de la Temporada 2026-2027.

“Por suerte no tengo muchas cicatrices en mi carrera. Tengo una, pero se cura. Ahora que está cerrada, estoy muy motivado y decidido a disfrutar de esta nueva etapa como lo hice cuando empecé en Madrid”, confesó el campeón mundial en Sudáfrica 2010 en entrevista con The Athletic, previo a su debut con los Blues.

24 juegos ganó como DT del Real Madrid

Dejó el timón merengue tras una mala racha de resultados, misma que se acentuó tras caer a manos del Barcelona en la final de la Supercopa de España en enero.

Medio año después de aquel momento, el exjugador de 44 años hizo énfasis en que ha tenido autocrítica e incluso admite que considera que hubo cosas que pudo haber hecho de mejor manera con los de la capital española.

“Mirando hacia atrás, me quedo con lo positivo y analizo lo que no funcionó. He sido muy autocrítico, pensando en qué podría haber hecho mejor porque las cosas no salieron como esperaba”, remarcó el oriundo de Tolosa.

El también dos veces monarca de Europa con España reveló que durante estos últimos meses no vio tantos partidos, pues prefirió enfocarse en recargar energía para volver de la mejor manera a los banquillos.

“Es fundamental transmitir esa pasión y ese entusiasmo por el juego en cada entrenamiento. Utilicé ese tiempo principalmente para mí; me desconecté y no vi mucho futbol”, subrayó el exmediocampista.

A pesar de que con el Chelsea tendrá su primera experiencia en la Premier League, Xavi Alonso conoce muy bien Inglaterra, pues durante cinco años defendió al Liverpool.