El mandatario en una conferencia de prensa durante la Copa del Mundo que se celebró el mes pasado.

El primer ministro británico, Andy Burnham, manifestó que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, no es el hombre adecuado para dirigir el organismo rector del futbol mundial. El último gran escándalo no tiene mucho tiempo, ya que apenas la semana pasada quería vender parte de la justa del orbe.

“No creo que sea el hombre adecuado para impulsar el futbol en el escenario mundial. El plan que se presentó fue ofensivo para muchas personas, gente del futbol, en todo el mundo, y no puede ser que simplemente sigamos adelante y lo olvidemos; no es aceptable”, afirmó Burnham.

El Tip: Gianni Infantino fue el encargado de tomar la decisión de ampliar el Mundial a 48 selecciones y tres anfitriones y quiere para que el próximo sea de 64.

La UEFA, el organismo rector del futbol europeo, señaló el sábado que había perdido la confianza en el liderazgo de la FIFA, lo que posiblemente allane el camino para un desafío a la presidencia de Gianni Infantino. El organismo rector del futbol de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (Concacaf) indicó que el liderazgo de la FIFA había “dejado de poner al futbol en primer lugar”.

Infantino se vio obligado a dar marcha atrás en sus controvertidos planes de vender las ganancias del Mundial a través de una filial comercial que gestionaría sus principales competiciones.

Los planes de Infantino se vinieron abajo después de que las 55 naciones miembro de la UEFA acordaran el jueves pasado boicotear el Mundial y todas las demás competiciones de la FIFA. La CONCACAF y la Confederación Asiática de Futbol también expresaron que se oponían al plan y horas después el máximo rector anunció que la idea del presidente no seguiría en proceso.

10 años tiene en el cargo de Presidente Gianni Infantino

“Tras escuchar atentamente todas las opiniones, ha quedado claro que el proyecto ha generado divisiones de tal índole que, independientemente del nivel de apoyo, ya no favorecen el objetivo planteado inicialmente. Nuestro propósito siempre ha sido, y seguirá siendo, unir y mejorar. En consecuencia, esta propuesta no seguirá adelante”, así se anunció la cancelación del FIFA Forward.

Pese al retroceso de Gianni Infantino, la UEFA dijo que trabajaría con otras confederaciones para “idear un plan para asegurarse de que no pueda ocurrir de nuevo”.