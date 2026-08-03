Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: Resumen de medallas que México ganó hoy 3 de agosto

Este lunes 3 de agosto, en el décimo día de competencias en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, la primera medalla de México fue la conseguida en el relevo mixto de triatlón, por el equipo conformado por Rosa María Tapia, Nicolas Probert, Marcela Alvarez y Erik Ramos. La delegación nacional ha dominado el medallero desde el arranque del evento.

Los chihuahuenses Erick Portillo y Uziel Muñoz entraron finalmente en acción en tierras dominicanas en salto de altura y lanzamiento de peso, de manera respectiva.

🥇 Oro para México 🇲🇽



Triatlón mixto integrado por Rosa Tapia, Marcela Álvarez, Nicolás Probert y Erik Ramos

Con tiempo de 1:06:26#MexicanosAlSonoroRugir #SantoDomingo2026 pic.twitter.com/YabcxT7ZFO — CONADE (@conadeoficial) August 3, 2026

También este 10 de agosto llegó el momento de debutar para la gimnasta artística Natalia Escalera y Michelle Pineda, medallista de Copa Mundial.

Por su parte, la Selección Mexicana Sub-23 enfrenta a Guatemala en busca de asegurar su pase a las semifinales del torneo de futbol varonil, luego de su empate contra República Dominicana y su apretado triunfo sobre Venezuela.

Mexicanos se bañan de oro en el triatlón

Rosa María Tapia, Nicolas Probert, Marcela Alvarez y Erik Ramos consiguieron la medalla de oro en el relevo mixto de triatlón, al registrar tiempo de 1:06:26, quedando por arriba de los equipos de Cuba (1:07:25) y Colombia (1:07:42).

Tiradores tricolores dominan en República Dominicana

Alejandra Zavala y Daniel Urquiza conquistaron la presea dorada, en tanto que David Valdez y Andrea Ibarra obtuvieron el metal de plata en la prueba mixta de pistola de aire 10 metros, con lo que México hizo el 1-2.

El bronce en esta prueba quedó en manos de los guatemaltecos Stefany Figueroa y Albino Jimenez.

¡Medalla de oro y plata! 🥇🥈🇲🇽



1-2 para México en la prueba mixta de pistola de aire 10mts



Alejandra Zavala y Daniel Urquiza se llevaron el oro, mientras que David Valdez y Andrea Ibarra se colgaron la plata.



El bronce fue para Guatemala con Stefany Figueroa y Albino Jimenez. pic.twitter.com/ho0uE98gkE — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) August 3, 2026

Gimnastas aztecas se suben al podio en Santo Domingo

Isaac Núñez, Mario Rojas, Juan Pablo Porras, Juan Hernández y Cristian Ramírez cosecharon la medalla de bronce por equipos en la gimnasia artística.

Colombia y Puerto Rico se quedaron con las preseas de oro y plata, de manera respectiva, en esta prueba.

EVG