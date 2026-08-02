América golea a Santos en su primer juego como local en el Apertura 2026 y sigue invicto; resumen y goles

Henry Martín puso fin a una sequía de un año y medio sin gol y el América goleó 3-0 a Santos Laguna en su primer juego como local en el Estadio Azteca en el Apertura 2026, resultado que le permite mantener el invicto después de tres jornadas en la Liga MX.

Las Águilas abrieron el marcador apenas al segundo minuto de acción, cuando Henry Martín abatió con un remate de cabeza a Carlos Acevedo tras un servicio de Dagoberto Espinoza.

¡Apareció el CApitán! Gooool de Henry Martín al minuto tres del partido 🦅💣💥#TuLigaLateAqui pic.twitter.com/1TAvhlkAtB — TUDN MEX (@TUDNMEX) August 2, 2026

¡Entró Rayito y le bastaron dos minutos para meter este perro golazo! 🔥😍#TuLigaLateAqui pic.twitter.com/kSUk4Ei2Fu — TUDN MEX (@TUDNMEX) August 3, 2026

Henry Martín rompe larga sequía sin anotar

El delantero yucateco no hacía gol desde el 7 de febrero de 2025, cuando marcó un tanto en el 2-1 de los azulcremas sobre el Puebla en la Jornada 6 del Clausura 2025, en duelo que se desarrolló en el Estadio Cuauhtémoc.

TE RECOMENDAMOS: Futbol mexicano Otro club de la Liga MX se queda sin entrenador tras pésimo arranque en el Apertura 2026

El uruguayo Brian Rodríguez, quien tuvo sus primeros minutos en el certamen, aseguró la victoria del América con su anotación a minuto 73, con una gran definición en el área.

El ‘Rayito’ no había tenido actividad en el Apertura 2026 y recientemente el club capitalino había informado que el extremo charrúa habría sufrido un esguince en la rodilla izquierda durante un entrenamiento.

El canterano Alejandro Cárdenas puso cifras definitivas al minuto 90 con un disparo raso en el centro del área, para conseguir su primer gol como futbolista del América.

América logra su segundo triunfo en el Apertura 2026

América venció en la Jornada 1 a Querétaro, a domicilio, empató 1-1 contra el Atlante en la segunda fecha, y esta ocasión se impuso 3-0 a Santos para lograr su segundo triunfo después de tres jornadas en el Apertura 2026.

EVG