Futbol mexicano

Otro club de la Liga MX se queda sin entrenador tras pésimo arranque en el Apertura 2026

Uno de los equipos que ha tenido un mal arranque en el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX dio a conocer que hizo un cambio en la dirección técnica

Los malos resultados en el inicio del Apertura 2026 dejaron a Pedro Caixinha fuera de Bravos.
Los malos resultados en el inicio del Apertura 2026 dejaron a Pedro Caixinha fuera de Bravos. Foto: Mexsport
Por:
Enrique Villanueva

El portugués Pedro Caixinha dejó de ser entrenador de los Bravos de Ciudad Juárez, esto dos días después de la goleada de 5-1 sufrida a manos de Pumas en la Jornada 3 del Apertura 2026, resultado que dejó sin puntos a los fronterizos y en el fondo de la clasificación.

Mediante un comunicado, el equipo fronterizo dio a conocer que culminó el mandato del lusitano, a quien le agradecieron por su trabajo en los ocho meses que estuvo al frente del club, pues asumió las riendas del mismo en diciembre de 2025.

“Agradecemos a Pedro y a su equipo de trabajo el tiempo, la entrega y el compromiso demostrados al asumir los retos de nuestra institución, deseándoles el mayor de los éxitos en el futuro”, se lee en el comunicado de los Bravos. Guido Pizarro y Diego Cocca son los otros estrategas que han sido cesados en el Apertura 2026.

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¿Quién es el sucesor de Pedro Caixinha en Bravos?

En el mismo mensaje, FC Juárez dio a conocer que Salvador Valero deja su cargo como timonel de la Sub-21 de los Bravos para reemplazar de manera temporal a Pedro Caixinha en el primer equipo.

El primer reto de Salvador Valero, quien llegó a la institución en septiembre 2023 como auxiliar técnico del primer equipo, será la Leagues Cup, el torneo entre la Liga MX y la MLS.

Minnesota, Vancouver Whitecaps y Real Salt Lake serán los rivales de FC Juárez en la primera ronda de la competencia binacional.

EVG

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