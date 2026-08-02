Otro club de la Liga MX se queda sin entrenador tras pésimo arranque en el Apertura 2026

Los malos resultados en el inicio del Apertura 2026 dejaron a Pedro Caixinha fuera de Bravos.

El portugués Pedro Caixinha dejó de ser entrenador de los Bravos de Ciudad Juárez, esto dos días después de la goleada de 5-1 sufrida a manos de Pumas en la Jornada 3 del Apertura 2026, resultado que dejó sin puntos a los fronterizos y en el fondo de la clasificación.

Mediante un comunicado, el equipo fronterizo dio a conocer que culminó el mandato del lusitano, a quien le agradecieron por su trabajo en los ocho meses que estuvo al frente del club, pues asumió las riendas del mismo en diciembre de 2025.

“Agradecemos a Pedro y a su equipo de trabajo el tiempo, la entrega y el compromiso demostrados al asumir los retos de nuestra institución, deseándoles el mayor de los éxitos en el futuro”, se lee en el comunicado de los Bravos. Guido Pizarro y Diego Cocca son los otros estrategas que han sido cesados en el Apertura 2026.

¿Quién es el sucesor de Pedro Caixinha en Bravos?

En el mismo mensaje, FC Juárez dio a conocer que Salvador Valero deja su cargo como timonel de la Sub-21 de los Bravos para reemplazar de manera temporal a Pedro Caixinha en el primer equipo.

El primer reto de Salvador Valero, quien llegó a la institución en septiembre 2023 como auxiliar técnico del primer equipo, será la Leagues Cup, el torneo entre la Liga MX y la MLS.

Minnesota, Vancouver Whitecaps y Real Salt Lake serán los rivales de FC Juárez en la primera ronda de la competencia binacional.

EVG