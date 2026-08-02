México golea 7-0 a Jamaica en los Juegos Centroamericanos y del Caribe y avanza como primer lugar de grupo

La Selección Mexicana Femenil que realizó el viaje a Santo Domingo para disputar los Juegos Centroamericanos y del Caribe terminaron la fase de grupos con una contundente victoria de 7-0 sobre Jamaica para finalizar invictas la primera fase del torneo.

Andrea Frías fue la autora del primer tanto del compromiso a los 25 minutos de haber arrancado el juego en el Moca 85 Stadium. Era importante que la escuadra nacional se llevará los tres puntos para adjudicar el primer puesto de la tabla general de cara la fase de eliminación directa.

¡Finalizó la fase de grupos! 🇲🇽✨



Nuestra Selección Sub-23 venció 7-0 a Jamaica y sumó un importante triunfo en los #JCC2026. ⚽



Seguimos juntas, equipo. ¡Vamos por más! 💚🤍❤️@ATTMx pic.twitter.com/iv6o4ptHjE — Selección Nacional de México Femenil (@Miseleccionfem) August 2, 2026

Natalia Coury fue la encargada de aumentar la ventaja para el cuadro nacional y Tanna Sánchez movió las redes rivales para el tercer tanto de la escuadra mexicana. Al minuto 38 la Selección Mexicana ya tenía el marcador 3-0 a su favor.

En la rama femenil de futbol en los Juegos Centroamericanos y del Caribe solo se juegan semifinales y la gran final, así que México se medirá ante el segundo puesto del Grupo A, que se está jugando entre El Salvador y Costa Rica, así que las mexicanas pueden ir dándose una idea a que rival se enfrentarán por el pase a la final.

Para el cuarto tanto del compromiso, Valeria Vargas fue la que remató para vencer el marco rival y Natalia Coury apareció para su segundo tanto de la tarde lo que le dio a México una ventaja de cinco goles arriba con 20 minutos por jugarse en el compromiso.

⏱️ ¡Arranca el segundo tiempo! 🇲🇽🔥



México vuelve a la cancha con ventaja y va por más ante Jamaica. 💪⚽@UnVasoDeLALA#JCC2026 pic.twitter.com/qN5s8VkGoL — Selección Nacional de México Femenil (@Miseleccionfem) August 2, 2026

Silvana Flores y Mayalu Rausch fueron las autoras de los últimos dos goles de la Selección Mexicana en el partido para cerrar la pizarra en un contundente 7-0, con lo que ya esperan a su rival para las semifinales de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

El compromiso de México en las semifinales del evento caribeño se llevará a cabo el martes 4 de agosto en el Moca 85 Stadium en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México, para que la escuadra nacional busque el pase a la final del torneo.

DCO