Osmar Olvera, Ma Jin y Juan Celaya protagonizan el mejor festejo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe (VIDEO)

Ma Jin es la mente maestra detrás del gran rendimiento de Osmar Olvera y Juan Celaya. Esta tarde, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, la dupla mexicana consiguió la medalla de oro y bronce en la prueba de clavados en el trampolín de 3 metros y celebraron por todo lo alto con su entrenadora en la alberca donde sumaron más medallas a su vitrina personal.

Tras ver que lograron el 1-3 para México, Osmar Olvera y Juan Celaya cargaron a Ma Jin y se lanzaron todos juntos a la fosa de clavados, dejando uno de los mejores momentos de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Además, Olvera y su entrenadora se quedaron un rato dentro de la alberca platicando, tal vez de lo que viene para el mejor clavadista del momento.

Osmar Olvera y sus tres medallas de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe

Osmar Olvera es el mejor clavadista mexicano del momento y lo ha demostrado en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, evento en el que lleva tres medallas de oro para su vitrina personal.

El atleta azteca ganó su primer metal dorado en el trampolín de 1 metro; después ganó junto a Juan Celaya en la prueba de sincronizados desde el trampolín de 3 metros y, por último, desde la misma distancia, se colgó la presea de primer puesto de forma individual.

Hasta el momento, la delegación mexicana lleva 9 medallas en clavados, seis de oro y tres de bronce, pero estos Juegos Centroamericanos y del Caribe han ayudado a diferentes atletas jóvenes a poner su nombre en el mapa, como Rut Páez, Adriana Torres o Zyanya Parra.

¡OSMAR OLVERA, IMPARABLE EN SANTO DOMINGO!🥇🇲🇽



El clavadista mexicano arrasó en el trampolín de 3 metros y conquistó su tercera medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, firmando una actuación dominante de principio a fin. 💥🏊‍♂️ pic.twitter.com/IluXWc6WEQ — Claro Sports (@ClaroSports) August 1, 2026

Osmar Olvera y Ma Jin siguen en la búsqueda del título olímpico

Osmar Olvera sigue preparándose de cara a los Juegos Olímpicos 2028 en Los Ángeles para pelear por otra medalla olímpica, aunque en esta ocasión no piensan conformarse con una presea de segundo o tercer puesto.

El clavadista mexicano ya sabe lo que es subirse al podio en los Juegos Olímpicos, pero para 2028 buscará de la mano de su entrenadora estar en lo más alto del mundo para ganar la medalla de oro en Los Ángeles.

La próxima competencia en la que Osmar Olvera seguirá preparándose para los Olímpicos serán los Panamericanos en Lima, Perú, el próximo año.

DCO