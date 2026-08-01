Osmar Olvera domina Santo Domingo 2026 y logra su tercera medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe

Osmar Olvera se corona campeón centrocaribeño en el trampolín de 3m, logrando así su tercera medalla dorada en todas sus competencias de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Osmar Olvera logró 535.30 puntos, sobre los 503.90 del colombiano Luis Felipe Uribe para la plata y el otro mexicano del evento, Juan Celaya, se quedó con el bronce al cosechar 458.05 puntos.

🥇🇲🇽 ¡Oro para México en los clavados!

Osmar Olvera volvió a demostrar su calidad al conquistar la medalla de oro en la prueba de trampolín de 3 metros individual de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Con una actuación de alto nivel, el mexicano se… pic.twitter.com/zmVjplVHte — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) August 1, 2026

“Osmar Olvera volvió a demostrar su calidad al conquistar la medalla de oro en la prueba de trampolín de 3 metros individual de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.Con una actuación de alto nivel, el mexicano se coronó campeón y consiguió su tercera medalla de oro en esta edición de los Juegos, reafirmando su dominio en la disciplina”, escribió el COM.

Uribe y Olvera tuvieron una dura batalla en las primeras cinco rondas, pero en la última ejecución el mexicano demostró estar en par de escalones por encima en el nivel y dejó en claro por qué es uno de los mejores clavadistas del continente y del mundo entero.

Osmar Olvera ganó medallas olímpicas, mundiales, en copas del mundo y en Panamericanos, pero al mexicano le faltaba conquistar una presea en Juegos Centroamericanos y del Caribe y en Santo Domingo 2026 no solo lo logró, sino que dominó a sus rivales.

La cosecha arrancó con el metal dorado en trampolín de 1 metro y siguió con sincronizados al lado de Juan Celaya. Olvera sí que arrasó con la competencia, pero eso no quiere decir que haya sido sencillo, ya que primero tuvo que competir con su amigo, Celaya, pero apareció un nombre que puede amenazar su poderío en un futuro.

El colombiano Luis Felipe Uribe, de 24 años de edad, es uno de los mejores clavadistas del continente y en Santo Domingo 2026 terminó por detrás del mexicano en cada competencia, pero estuvo cerca de él en gran parte del certamen y dejó buenas sensaciones para el futuro.

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