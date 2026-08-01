FIFA castiga a un equipo de la Liga MX con una dura sanción

La FIFA puso a Bravos de Juárez en la Lista de Prohibición de Registros, lo que significa que el club fronterizo está imposibilitado para inscribir a nuevos jugadores de manera temporal, aunque el ente rector del deporte mundial no reveló el motivo que motivó este castigo.

Los Bravos aparecen en el registro oficial de la FIFA, donde se colocan los clubes de todo el mundo que enfrentan sanciones y que no pueden fichar jugadores. Juárez tiene un castigo temporal y estará vigente hasta que se resuelva la situación.

La Lista de Prohibición de Registros donde aparecen los Bravos es un registro al que tienen acceso la comunicad internacional del deporte. En dicho registro se incluyen los clubes que tienen impedimentos para registrar nuevos jugadores por infracciones o incumplimientos, aunque en el caso de Juárez no se reveló cuál es el caso.

El conjunto del Norte del país ya ha enfrentado situaciones de este tipo. Tan solo en 2024 apareció en esta misma lista, junto con Monterrey y Tijuana, que en el mismo periodo fueron inhabilitados por la FIFA para realizar registros internacionales.

Juárez no levanta el rumbo en la Liga MX

Los Pumas demuestran que no fue suerte que hayan disputado la final del torneo pasado y en la Jornada 3 del Apertura 2026 golearon 5-1 a Juárez para sumar su segunda victoria del torneo, además de recuperar a Alan Medina y Adalberto Carrasquilla, dos piezas fundamentales en la escuadra auriazul.

El cuadro comandado por Esteban Solari fue totalmente superior a los Bravos y desde el minuto 18 de tiempo corrido se fueron arriba en el marcador gracias a una gran ejecución de Juninho desde los once pasos para vencer a Sebastián Jurado.

Los Pumas ilusionan a su afición tras este resultado que los pone con seis puntos de nueve posibles en el torneo y su siguiente encuentro será hasta mediados de agosto después de su participación en la Leagues Cup.

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