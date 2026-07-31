Asesor de FIFA renuncia en protesta por el plan de Gianni Infantino

Carlos Cordeiro representó a la FIFA en el Grupo de Trabajo de la Casa Blanca para el Mundial 2026

Dos altos funcionarios de la FIFA criticaron el viernes el plan de Gianni Infantino de desprenderse de parte del Mundial. Carlos Cordeiro, quien representó al ente rector del futbol en el Grupo de Trabajo de la Casa Blanca para el Mundial, renunció en protesta por el plan de capital privado.

Cordeiro, un exbanquero de Goldman Sachs, manifestó en un comunicado en el que renunció como asesor de Infantino, que instó a otros altos cargos de la FIFA a alzar la voz: “No puedo quedarme de brazos cruzados mientras la FIFA considera vender una participación en la Copa del Mundo”, expresó.

Full statement Carlos Cordeiro quits as Infantino's senior adviser at FIFA



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El director de operaciones de la FIFA, Kevin Lamour, señaló en una declaración a The Associated Press que el personal fue “engañado” por la falta de transparencia de Infantino al planificar el esquema con inversores privados y que “merecen algo mejor que desprecio e intimidación”.

“Es el proyecto de una sola persona. No solo este proyecto no debe seguir adelante… sino que ha llegado el momento de que los líderes políticos del fútbol se hagan las preguntas correctas y tomen las decisiones correctas”, escribió Lamour, un colega de larga data de Infantino tanto en la FIFA como en la UEFA.

Lamour no renunció al cargo que ocupa desde 2024, pero dijo que tenía un deber con sus colegas.

“Y si eso significa que pierdo mi trabajo, que así sea”, declaró el funcionario francés. “Entenderé y respetaré esa decisión. Al menos dormiré bien esta noche”.

Cordeiro a menudo se unió a Infantino en visitas de trabajo para reunirse con el presidente estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca en los últimos años.

“Permítanme ser claro. No tuve ninguna participación en esta propuesta y me opongo a ella de manera inequívoca”, afirmó Cordeiro, ex presidente de la Federación de Futbol de Estados Unidos.

Codeiro calificó, además, la filial comercial de 20.000 millones de dólares como “un mal negocio para el futbol”.

“El futbol ha sido fundamental en mi vida y, después de más de 35 años en la banca, entiendo tanto el valor de este activo como las consecuencias de ceder una parte”, manifestó. “Por eso debe rechazarse esta propuesta”.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, junto al presidente de EU, Donald Trump. ı Foto: AP

Infantino ha propuesto escindir los negocios comerciales de la FIFA, incluidas las Copas del Mundo y los Mundiales de Clubes, tanto masculinos como femeninos, en una filial de 20.000 millones de dólares, con un 20% en manos de inversionistas privados.

El “inversor ancla”, según lo describió la FIFA, es una firma con sede en Nueva York creada por Joshua Kushner, el hermano menor de Jared Kushner, yerno de Trump.

“La FIFA ya tiene acceso a recursos financieros extraordinarios. La organización cuenta con miles de millones de dólares en reservas y no tiene deuda”, señaló Cordeiro, al mencionar los 15.000 millones de dólares que ingresó la organización en los últimos cuatro años vinculados al Mundial masculino que acaba de terminar.

“En ese contexto, vender una participación permanente en el activo más valioso del fútbol para recaudar 4.200 millones de dólares tiene poco sentido. Es hipotecar el futuro del futbol sin ninguna justificación convincente”, agregó.

Cordeiro indicó que compartió cinco años de trabajo para la FIFA junto a Infantino con “personas comprometidas y con principios que se preocupan profundamente por el deporte”.

“Espero que ellos también alcen la voz”, escribió, “porque decisiones de esta magnitud deberían tomarse en interés del futbol, no de quienes pretenden lucrarse con él”.

Infantino ocupa la presidencia de la FIFA desde hace más de 10 años y parecía seguro que sería reelegido sin oposición el próximo marzo. La FIFA ha fijado como fecha límite para la presentación de candidaturas el 18 de noviembre.

Infantino ha propuesto escindir los negocios comerciales de la FIFA, incluidos los Mundiales y los Mundiales de Clubes masculinos y femeninos, en una filial de 20.000 millones de dólares, con un 20% en manos de inversores privados.

El “inversor ancla”, según lo describió la FIFA, es una firma de inversión con sede en Nueva York creada por Joshua Kushner, el hermano menor de Jared Kushner, yerno de Trump.

“La FIFA ya tiene acceso a recursos financieros extraordinarios. La organización cuenta con miles de millones de dólares en reservas y no tiene deuda”, indicó Cordeiro, al señalar que los ingresos de la FIFA fueron de 15.000 millones de dólares en los últimos cuatro años, vinculados al Mundial masculino que acaba de terminar.

“En ese contexto, vender una participación permanente en el activo más valioso del futbol para recaudar 4.200 millones de dólares tiene poco sentido. Es hipotecar el futuro del futbol sin ninguna justificación convincente”, expresó.

Cordeiro dijo que compartió cinco años de trabajo para la FIFA junto a Infantino con “personas dedicadas y con principios que se preocupan profundamente por el juego”.

“Espero que ellos también alcen la voz”, escribió, “porque decisiones de esta magnitud deben tomarse en interés del futbol, no de quienes se beneficiarían de ello”.

Infantino ha sido presidente de la FIFA durante más de 10 años y parecía seguro que sería reelegido sin oposición el próximo marzo. La FIFA fijó como fecha límite el 18 de noviembre para que se presenten aspirantes.

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